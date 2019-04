Premio EMAS Italia 2019

Il Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit e l’ISPRA, per dare riconoscimento e visibilità alle organizzazioni registrate EMAS, intendono premiare quelle che hanno meglio interpretato ed applicato i principi ispiratori dello schema europeo: a tal fine anche per il 2019 viene indetto il concorso per l’assegnazione del Premio EMAS Italia, importante iniziativa a livello nazionale nell’ambito della comunicazione ambientale.

L’impegno in ambito EMAS, in tal senso, verrà valorizzato sia in termini di comunicazione sia in termini di efficacia delle azioni volte al coinvolgimento di tutte le parti interessate ed è per questo che verranno premiate quelle realtà che sono riuscite a raggiungere i migliori risultati nell’efficacia della comunicazione e sono riusciti a organizzare iniziative che hanno ottenuto un efficace coinvolgimento di tutti i destinatari cui erano dirette. E’ possibile candidarsi al Premio EMAS Italia 2019 per tre categorie di partecipazione:

CATEGORIA 1 – Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace

CATEGORIA 2 – Miglior prodotto multimediale per EMAS

CATEGORIA 3 – Iniziative di comunicazione EMAS verso clienti e fornitori

I termini per la presentazione della domanda al Premio EMAS ITALIA sono stati prorogati al 15 Aprile 2019.

Bando di concorso

Fonte: www.isprambiente.gov.it