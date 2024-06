Per RCM la sostenibilità è un impegno concreto

RCM, azienda tra i leader nel settore delle macchine per la pulizia professionale, si impegna da anni a produrre soluzioni innovative che garantiscano una pulizia efficace e sostenibile.

In un mondo in cui il cambiamento climatico è diventato una realtà innegabile, è fondamentale che ogni singolo individuo faccia la sua parte per contribuire a preservare l’ambiente. La gestione responsabile dell’uso dell’acqua è uno degli aspetti più importanti, soprattutto considerando che inverni sempre più secchi stanno portando a una crescente carenza di risorse idriche. Nel contesto lavorativo, è fondamentale adottare pratiche che riducano gli sprechi di acqua e di altri materiali. Avere un approccio sostenibile nei processi di pulizia e manutenzione è essenziale per ridurre l’impatto ambientale e contribuire a pre-servare le risorse naturali.

RCM, è da sempre impegnata a produrre soluzioni innovative che garantiscano una pulizia efficace, che riduca realmente l’impatto ambientale e che al contempo generi profitto per le imprese. Tra le tecnologie adottate da RCM per raggiungere questo obiettivo, spicca AQUA SAVER.

AQUA SAVER è un sistema che permette di ottimizzare l’uso dell’acqua durante le operazioni di pulizia, riducendo al minimo gli sprechi e garantendo un risultato impeccabile. Questo sistema è integrato su gran parte delle lavapavimenti RCM, sia quelle uomo a terra che quelle uomo a bordo, e consente di regolare l’utilizzo dell’acqua in base alle esigenze specifiche di pulizia. Grazie al sistema AQUA SAVER, è possibile ridurre significativamente il consumo di acqua e di detergente durante le operazioni di pulizia, aumentando così l’autonomia di lavoro e riducendo i costi operativi. Inoltre, questo sistema contribuisce a limitare l’impatto ambientale. In un periodo in cui la sostenibilità è diventata una priorità globale, è importante che le imprese adottino soluzioni innovative e sostenibili come AQUA SAVER per contribuire attivamente alla tutela dell’ambiente.

Ogni gesto conta, e investire in tecnologie che riducano gli sprechi di acqua e di energia è un passo concreto verso un futuro più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

