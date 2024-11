Paredes: nuove frontiere dell’igiene professionale

Paredes è ormai da anni un punto di riferimento nel settore sanitario per il lavaggio e l’asciugatura monouso professionale delle mani.

L’azienda fornisce circa 200 ospedali, garantendo elevati standard di igiene e servizi di qualità, rispondendo efficacemente alle esigenze delle imprese. A testimonianza del suo impegno, Paredes è in costante crescita, introducendo continue innovazioni nel campo dell’igiene professionale, non solo per il settore sanitario.

Recentemente, sono stati compiuti significativi progressi sia sul fronte aziendale che nell’ampliamento dell’offerta prodotti. In quest’ottica, l’azienda ha implementato diverse azioni. Oltre ai noti vantaggi della sua linea di dispenser per servizi igienici, il reparto di Ricerca e Sviluppo ha migliorato il modello Paredis Style, rendendo la chiusura più sicura per prevenire usi impropri, e ha introdotto una nuova versione, Paredis Style Intense, pensata per aree ad alta frequenza.

Entrambi i modelli sono dotati di un nottolino realizzato al 100% in cellulosa, eliminando

l’uso di plastica e producendo un unico rifiuto riciclabile a fine ciclo con il rotolo Ecolabel.

Sono inoltre in corso innovative collaborazioni e nuovi progetti di rilievo. Sul fronte delle

partnership, Paredes ha stretto un’importante partnership con Decitex, sviluppando un

sistema di pulizia in microfibra che, grazie alla particolare struttura dei tessuti, agisce come

battericida utilizzando solo acqua, anche in ambienti complessi come ospedali e strutture di assistenza. Questo approccio riduce l’uso di detergenti chimici e l’inquinamento ambientale, rappresentando una vera rivoluzione per la pulizia professionale.

Nel settore della detergenza, Paredes ha avviato una significativa collaborazione con Innuscience, lanciando una linea di prodotti biotecnologici che sostituiscono i detergenti

chimici tradizionali. Questi prodotti, naturali al 100%, sono ideali per il settore sanitario,

contribuendo alla transizione ecologica e alla sostenibilità ambientale, garantendo al

contempo alte prestazioni e sicurezza per gli utenti e l’ambiente. Queste nuove linee di prodotti si concentrano sull’efficacia e la sicurezza, in linea con i valori di Paredes: rendere il mondo professionale più pulito, sicuro e rispettoso dell’ambiente.

Infine, continua il piano di integrazione dopo l’acquisizione di Orapi nel 2023, un’operazione da oltre 400 milioni di euro che porterà rilevanti cambiamenti a livello internazionale. Il progetto Groupe Paredes-Orapi procede a ritmo spedito, con l’acquisizione del 91% delle quote nel 2024, e un’offerta in corso per l’acquisto del restante 9%, con l’obiettivo di ritirarsi dalle borse e rafforzare l’indipendenza e la governance familiare. Il gruppo, già leader del mercato francese, punta ora a consolidare la sua posizione anche a livello europeo.

www.paredes.it