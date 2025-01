Paraxitia: tecnologia e innovazione contro gli infestanti

Paraxia è un partner strategico che offre soluzioni all’avanguardia e innovative per una gestione efficace e personalizzata delle infestazioni.

Il controllo degli infestanti rappresenta un aspetto essenziale per mantenere ambienti sicuri e salubri all’interno di imprese, industrie alimentari e nel settore della GDO. L’assenza di adeguate misure di prevenzione o monitoraggio può causare gravi danni economici, sanitari e reputazionali.

Paraxitia, brand specializzato del gruppo Service Key, si propone come alleato strategico, offrendo soluzioni tecnologicamente avanzate e innovative per prevenire e gestire le infestazioni in modo efficace e personalizzato. Ridefinisce la gestione degli infestanti con un approccio innovativo: grazie all’integrazione di Software Analytics e dispositivi avanzati, garantisce soluzioni su misura per il controllo e il contenimento di infestazioni in settori come industria, sanità, retail e ristorazione.

La tecnologia di Paraxitia, supportata da personale altamente qualificato, permette il monitoraggio digitale in tempo reale tramite una piattaforma web dedicata, che consente

ai clienti di gestire interventi, monitorare le infestazioni e accedere a report dettagliati. Inoltre, i sistemi di analisi automatizzata identificano i parassiti, valutano i rischi e supportano l’adozione di misure preventive efficaci.

Le soluzioni spaziano dalla derattizzazione alla deblattizzazione, passando per la gestione di insetti volanti e striscianti, fino alla sanificazione contro batteri, virus e muffe. L’azienda unisce scienza e operatività per offrire un servizio distintivo, capace di affrontare ogni sfida legata agli infestanti con precisione e affidabilità.

www.paraxitia.it