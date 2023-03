Oxycare, detergenti per pulizia e igiene di tutti gli ambienti

Oxycare di Sochil Chimica offre agli operatori prodotti ad altissime prestazioni per la pulizia delle superfici dure in diversi ambiti: ospitalità, food service, sanitario, trasporti, pubblica amministrazione, uffici e scuole.

Dal 1980 Sochil Chimica applica un’attenta ricerca alle esigenze del cleaning professionale con l’obiettivo di offrire soluzioni innovative e performanti. Attraverso un’approfondita ricerca ha trovato il perfetto equilibrio degli elementi ottenendo, con l’utilizzo di pochi formulati, la copertura di molteplici funzioni di pulizia delle superfici dure con risultati sopra le aspettative in termini di performance e di compatibilità con la quasi totalità delle superfici dure. L’utilizzo combinato di quattro prodotti ha un duplice obiettivo: ridurre il numero di referenze utilizzate dall’operatore per la pulizia ordinaria delle superfici, aumentare lo standard di pulizia degli ambienti, oltre alla percezione del pulito da parte dell’operatore e di chi usufruisce dei servizi della struttura.

OXYCARE è composta da 3 prodotti pronti all’uso e di un prodotto concentrato, divisi per ambiente di applicazione:

Tutti gli ambienti

PAVIXAN è un detergente manutentore concentrato a schiuma frenata polivalente per tutte le superfici dure (ad eccezione di marmo pregiato e granito), igienizzante e utilizzabile anche su superfici a contatto con alimenti; eccellente rimovente dello sporco con effetto brillantante sui pavimenti e sbiancante sulle fughe, aiuta a combattere i cattivi odori e a contrastare la muffa.

Cucina

XPLURI, detergente pronto all’uso inodore auto-asciugante e igienizzante, ad azione rapida e profonda e che non necessita di risciacquo. È raccomandato per la pulizia quotidiana delle superfici a contatto con alimenti, rimuove rapidamente i residui di cibo delle lavorazioni alimentari senza lasciare tracce. Dona un effetto lucido sull’acciaio inox e sulle superfici specchiate.

Ambienti Comuni

PLUREL, detergente pronto all’uso igienizzante e auto-asciugante raccomandato per rimuovere sporco e residui da tutte le superfici nelle operazioni di pulizia ordinaria, performante nella pulizia dei vetri e degli specchi. Agisce rapidamente sullo sporco senza lasciare tracce, aiuta a rimuovere la muffa ed è lucidante su tutte le superfici specchiate.

Servizi igienici

BOXI, anticalcare pronto all’uso idrorepellente con potere brillantante, igienizzante e sbiancante. BOXI asciuga istantaneamente ed è raccomandato per eliminare il calcare non solo dalla rubinetteria e dall’arredo, ma anche da vetri e specchi senza lasciare alcuna traccia. L’acqua torna a scorrere velocemente a terra dopo l’applicazione del prodotto su box-doccia e pareti in vetro. Contrasta con successo cattivi odori e muffa.

