Orlandi S.P.A.: nuove idee e grandi progetti

Orlandi S.p.a nasce nel 1933 a Gallarate e in 90 anni di storia è diventata un gruppo multisettoriale esteso in diversi campi industriali nel mondo.

Tra i leader italiani nel settore della pulizia nei mercati retail e private label avvia il rilancio della linea professionale, caratterizzata dalla qualità e dalla innovazione, con il brand Superfive PRO per rispondere sempre più ai bisogni del mondo HO.RE.CA, Cleaning e Safety Professional.

Il nuovo catalogo Superfive Pro 2023 vanta oltre 150 referenze. I prodotti classici che negli anni ne hanno fatto apprezzare la qualità sono stati completamente rivisitati e sono state inserite molte novità volte a rendere la linea sempre più completa e performante. Parallelamente è stato effettuato un riassetto completo della forza vendita commerciale con account capillari sul territorio per un contatto ancor più diretto e immediato con il cliente.

Una logistica integrata, negli oltre 20000 mq del magazzino situato a Formigliana, permette di raggiungere in tempi stretti tutto il territorio italiano. Dall’esperienza decennale nel mondo dei sistemi per la pulizia dei pavimenti nasce il nuovo Rotomop Pro, specificatamente indirizzato al mondo professionale. La centrifuga 100% in acciaio INOX resiste ad un utilizzo intenso e frequente. Si risciacqua facilmente e non trattiene micro particelle di sporco. La pedaliera per l’attivazione della centrifuga, è stata studiata per essere utilizzata con calzature da lavoro in modo agevole. Grazie allo speciale sistema “Salvaschiena” riduce il carico dei muscoli lombari e delle mani evitando in questo modo stanchezza e dolori fisici.

Rotomop Pro si aggiunge a una gamma completa di prodotti a marchio Superfive Pro che comprende:

panni in microfibra e in TNT

abrasivi e spugne

mop

scope e attrezzature.

La mission aziendale dei prossimi anni ha l’obiettivo di proporsi come uno dei partner più innovativi e di qualità nel panorama della distribuzione professionale. I valori cardine del brand sono qualità, innovazione, affidabilità, servizio e attenzione verso il cliente.

www.orlandispa.it