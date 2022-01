Nuove date per PestMed

Anid assieme al Board di PestMed, data la situazione pandemica corrente, ha dovuto posticipare le date della Fiera Internazionale PestMed edizione 2022, prevista dal 9 all’11 febbraio 2022, al 30-31 marzo e 1 aprile 2022.

La recente disposizione governativa aveva raccomandato di evitare di creare situazioni di assembramento nel mese di gennaio e la fiera annovera diverse azioni organizzative sia nella preparazione dei padiglioni espositivi, sia nelle fasi organizzative dei singoli espositori e nella preparazione di quanto occorra alla realizzazione degli stand e dei materiali di promozione necessari alla miglior presenza durante le giornate fieristiche.

Molti avevano segnalato nei giorni scorsi la difficoltà di gestire la presenza in fiera data la mancanza di persone dello staff a causa di contatti con persone positive. Buyers italiani e stranieri ci hanno infine chiesto ripetutamente di potergli fornire una data per la presenza in Fiera, che assicurasse maggiore tranquillità per gli incontri, i meeting e le tante occasioni di business previste.

Verificando le possibili concomitanze e l’inizio della stagionalità delle attività del settore, si è individuata la data del 31-31 marzo e 1 aprile 2022, sempre nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì, come quella più lontana dal picco pandemico previsto per fine gennaio, ma nei tempi più ristretti possibili, fine del mese di marzo, per garantire il miglior inizio della stagione. Per Anid e per gli organizzatori di PestMed, questo posticipo rappresenta un ulteriore importante impegno che contiamo sia di massima utilità per rendere la fiera PestMed l’occasione di contatti e di business di grande successo che tutti auspichiamo.