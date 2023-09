Nasce Meteor Maxima, la nuova cera di Sutter Professional

Meteor Maxima è la nuova cera batteriostatica antiscivolo ad alta resistenza nata dalla ricerca Sutter Professional.

Sutter, da oltre cento anni leader del settore cere, ha sviluppato una nuova formula in grado di rispondere ai bisogni dei clienti più esigenti. Certificata antiscivolo da UL e conforme ai CAM, garantisce impareggiabili standard qualitativi con brillantezza superiore, alto grado di stendibilità, massima resistenza al traffico e durata prolungata. Di più facile manutenzione e in assenza di profumo. A tutti questi importanti plus da oggi si aggiunge il potere batteriostatico. La nuova formula è anche in attesa di ottenimento del brevetto industriale, che è già stato depositato.

Azione batteriostatica

Le particelle di zinco penetrano nel nucleo delle cellule batteriche che si depositano sulle superfici trattate e hanno proprietà oligodinamiche. La riproduzione e la proliferazione dei batteri viene definitivamente bloccata. Le particelle di zinco, anche se sottoposte a quotidiani e prolungati interventi di pulitura, non si disperdono ma rimangono attive e stabili nel film in cui sono inglobate, garantendo performances durature.

Meteor Maxima è conforme alla ISO 22196-2011 che determina la metodologia di rilevazione batterica sulle superfici. Il metodo di riferimento consente la misurazione quantitativa dell’attività antibatterica. Non risulta alcuna crescita di batteri, lieviti o muffe, contiene una percentuale calibrata di zinco piritione che crea una barriera contro la moltiplicazione incontrollata di microrganismi e bioinfestanti, colpendo in modo mirato germi e batteri.

Test di laboratorio dimostrano come dopo solo 24 ore oltre il 99% degli infestanti vengano decomposti in modo efficace e duraturo, senza dover ricorrere ad ulteriori additivazioni con agenti potenzialmente sensibilizzanti e ad azione limitata nel tempo.

