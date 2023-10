Nasce la nuova gamma Marka Deo Ambienti

Marka Deo Ambienti è una gamma di prodotti composta da 7 referenze con fragranze differenti.

MK spa, con il suo brand Marka, continua il suo percorso di Ricerca & Sviluppo con l’obiettivo di realizzare prodotti e soluzioni con tecnologie all’avanguardia e che soddisfino le esigenze del mercato.

L’attento e scientifico lavoro del team R&D di MK spa, ha dato vita ad un prodotto con tecnologia bifasica: una fase altamente fissativa ed una seconda fase altamente profumante.

La nuova tecnologia adottata per la gamma Marka Deo Ambienti ha permesso di incrementare la concentrazione di profumo all’interno della formula, fino a 3 volte superiore rispetto ad un tradizionale deodorante monofase. Questa scelta permette, come dimostrato dai test svolti, di garantire una persistenza del profumo fino a 3 giorni, generando negli ambienti un’atmosfera accogliente, piacevole e duratura.

Un importante intervento è stato effettuato anche sul packaging. Il flacone nero, il suo formato 500 ml e la sua ergonomicità conferiscono al prodotto una duplice caratteristica: eleganza e funzionalità. Il trigger nero utilizzato, invece, garantisce una magnifica nebulizzazione di gran lunga superiore ai trigger tradizionali.

A completamento della gamma Deo Ambienti, Marka lancia anche i suoi DEO FLOOR: una gamma di prodotti per la manutenzione quotidiana di tutti i pavimenti, pensati e formulati con le stesse fragranze dei Deo Ambienti.

Grazie alla loro speciale formula delicata, tutti i prodotti della gamma Deo Floor salvaguardano gli strati cerosi lasciando inalterata la lucentezza della superficie. Ideali per gres, gres porcellanato e marmo. Con questa scelta, Marka offre all’operatore l’opportunità di utilizzare nello stesso ambiente prodotti con destinazioni d’uso differenti ma che abbiano la stessa fragranza, per garantire negli ambienti un profumo armonioso.

