MP-HT: macchine per migliorare il decoro urbano

MP-HT ha messo in campo la propria consolidata esperienza come costruttore di spazzatrici industriali per progettare e produrre una linea di macchinari dedicati alla pulizia delle aree urbane.

Per un centro storico, la pulizia degli spazi significa dare prestigio alla propria immagine e alla propria storia. Per MP-HT l’obiettivo è realizzare soluzioni innovative capaci di soddisfare le esigenze pratiche degli addetti alle pulizie e, allo stesso tempo, di incrementare la qualità della vita dei cittadini attorno alle quali le macchine lavorano.

Strumenti multifunzioni, disegnati per gli operatori

I macchinari urbani MP-HT sono studiati per essere una vera e propria estensione dell’operatore, strumenti multifunzione che supportano e semplificano il lavoro dell’addetto nelle diverse operazioni di pulizia.

L’esperienza nel settore urbano di MP-HT inizia nel 2008 con lo studio e la realizzazione di MAX WIND, una spazzatrice compatta studiata per meccanizzare lo spazzamento, dove la scopa tradizionale non potrebbe mai competere e la spazzatrice stradale mai arrivare. Un concetto rivoluzionario che valorizza e coadiuva l’operatore ecologico non solo nello spazzamento di vicoli e piazze, ma anche nella rimozione delle erbacce dai bordi dei marciapiedi, nella pulizia e nell’igienizzazione dell’arredo urbano grazie al tubo di aspirazione e alla lancia di lavaggio.

Per il lavaggio e la sanificazione delle aree cittadine, l’azienda padovana si propone invece nel mercato con MAX WIND IDROJET, la prima lavante da marciapiede completamente elettrica. Dotata di una barra di lavaggio anteriore e di una lancia a getto variabile con un tubo da 12 mt, questa macchina permette, grazie alle sue dimensioni contenute, di lavare i marciapiedi e le strette vie di passaggio. Equipaggiata con un carrello operatore a due ruote e un bidone per i rifiuti da 120 L si adatta perfettamente anche alla pulizia delle aiuole, dei parchi e alla sanificazione delle attrezzature nelle aree giochi.

A completamento dell’offerta per il settore urbano, recentemente, MP-HT ha affiancato alle due uomo a terra, la innovativa spazzatrice uomo a bordo WIND ZERO. Frutto di ricerca e sviluppo, questa macchina è dotata di soluzioni tecnologiche all’avanguardia come il sistema di sterzatura “steer by wire” gestito da un joystick che garantisce un lavoro semplice e veloce nelle zone pedonali e lungo le vie cittadine. Completamente elettrica permette di ridurre drasticamente le emissioni di CO2 e l’inquinamento acustico nel rispetto delle persone attorno a cui lavorano.

