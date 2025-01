MP-HT: filtrazione al top

In MP-HT la continua ricerca di soluzioni innovative per migliorare l’efficienza delle spazzatrici ha portato allo sviluppo di idee uniche, come il filtro posizionato in alto sopra la camera ciclonica.

Questa caratteristica distintiva delle spazzatrici MP-HT è progettata per garantire una filtrazione ottimale della polvere e il rilascio di aria pulita nell’ambiente, introducendo contemporaneamente un design strutturale innovativo e unico per le nostre macchine.

Come funziona

Nelle spazzatrici MP-HT, il filtro è sollevato, posizionato lontano dal contenitore dei rifiuti. Questa configurazione assicura che solo la polvere fine raggiunga il filtro, mentre i detriti più grossolani rimangono nel contenitore dei rifiuti.

La camera ciclonica dal design unico svolge un ruolo fondamentale in questo processo:

Sezione allargata in prossimità del contenitore dei rifiuti: favorisce il deposito delle polveri grossolane.

favorisce il deposito delle polveri grossolane. Restringimento a forma di imbuto al centro: aumenta la velocità del flusso d’aria, consentendo il passaggio solo delle particelle più fini.

aumenta la velocità del flusso d’aria, consentendo il passaggio solo delle particelle più fini. Sezione allargata in prossimità del filtro: fornisce spazio adeguato per il deposito delle polveri sottili, migliorando l’efficienza di filtrazione.

Inoltre, il contenitore dei rifiuti è leggermente inclinato rispetto al pavimento, massimizzando la sua capacità di riempimento e ottimizzando il flusso dei detriti.

Vantaggi della tecnologia

Adatto per ambienti umidi. La posizione elevata del filtro impedisce che si bagni, eliminando la necessità di interrompere l’aspirazione in condizioni di umidità o su superfici bagnate. Maggiore durata ed efficienza del filtro. Il filtro si intasa meno frequentemente poiché intrappola solo polvere fine. Ciò consente l’uso di filtri a pannello semplici e facilmente rimovibili (disponibili in carta, poliestere o HEPA) anche in ambienti polverosi, dove in genere sono richiesti filtri a tasca o a cartuccia più complessi. Pulizia e manutenzione semplificate. Grazie allo scuotifiltro elettrico, il filtro può essere pulito dopo l’uso, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. Inoltre, il filtro a pannello è facilmente accessibile e rimovibile per la manutenzione ordinaria o la sostituzione a fine ciclo di vita. Sicurezza dell’operatore. L’aria rilasciata nell’ambiente è pulita, migliorando le condizioni di lavoro e riducendo i rischi per la salute.

Questa soluzione garantisce elevate prestazioni, sicurezza per l’operatore e facilità di manutenzione, rendendo le macchine ideali per affrontare le sfide quotidiane della pulizia industriale e urbana.

