Montega,®specialità chimiche per la detergenza

Montega® chemical solution è un’azienda produttrice di detergenti per Institutional Ho.Re.Ca, per lavanderie industriali e tessili professionali con sede a Misano Adriatico.

Montega, negli anni, ha integrato un valore aggiunto: il “problem solving” grazie alle competenze e capacità del team tecnico e R&D. La linea Ho.Re.Ca propone detersivi per ogni reparto dell’albergo: Hall, Sala da Pranzo, Camere, Bagni, Cucina, Lavanderia, Piscina e Spa.

L’azienda è in grado di ricoprire tutte le esigenze del cliente anche nel campo del fai da te. Come? Con la Linea Bricolage di cui fanno parte antiruggine, per la rimozione istantanea di ruggine da tessuti e superfici; antimuffa, per rimozione istantanea di muffa da tessuti, superfici e pareti; Bio Stop L, il divora odori per le superfici e i tessuti; Pet No Fly, il repellente per insetti; Taurus 2, il super igienizzante polivalente; Ox Activ Plus, il prodotto per avere i Mop sempre pronti e puliti.

L’ultima novità inserita nella gamma sono i prodotti per forni autopulenti: TERMIN CT FORNI, CANAWASH FORNI, BRILLO TOP FORNI, DISIN FORNI. Tutti i prodotti sono stati creati da una accurata ricerca con vari test e sono polivalenti, quindi utilizzabili in più modalità e per ogni esigenza.

Inoltre, Montega® garantisce un’assistenza attraverso schede tecniche e webinar per garantirne un corretto uso dei prodotti, oltre ad essere costantemente in contatto attraverso i suoi agenti. Supporta ogni richiesta grazie al gruppo di tecnici esperti, anche offrendo soluzioni chimiche su misura.

Ulteriori info su www.montegauno.com