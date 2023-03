Montega® e la gamma Nature delle linee Istitutional

Montega® ha indirizzato la propria ricerca nella direzione dell’ecosostenibilità e dell’ecoresponsabilità con la nuova gamma Nature.

Creatività ed innovazione sono state le chiavi per mettere a punto un impianto di Eco-design obiettivo e puntuale. È in tale contesto che si colloca la certificazione ambientale ISO14001:2015 riconosciutale dall’ente TUV: Montega®, infatti, ha messo al centro della sua nuova gamma Nature, che interessano ben tre linee di prodotti (Cucine, Ambienti e Lavanderie), l’attenzione e la cura per la natura.

L’attenzione all’ambiente è complementare al risparmio, sia in termini di tempo che di costi. Ciò grazie ad una attenta ed accurata selezione di materie prime, come per esempio i formulati con tensioattivi di origine naturale in grado di lavorare anche a temperature più basse rispetto ad altri prodotti tradizionali per la detergenza. In tal modo i clienti Montega® possono continuare ad ottenere ottimi risultati in termini di pulizia, rispettando però l’ambiente, e senza che tutto ciò si traduca in maggiori oneri.

Fanno parte della Gamma Nature lo sgrassatore Alé Nature, l’igienizzante Twix Nature, il lavapavimenti Nature Pavimenti, il lavavetri Nature Vetri, l’anticalcare per bagni Nature Bagni, il detergente per stoviglie Nature Piatti, il lavastoviglie Vismatic Nature, il brillantante Brillo Nature, il detersivo sgrassatore 2 in 1 per lavanderia Top Level Double Nature, il detersivo liquido Top Level Nature, lo sgrassatore per lavanderia Clean Sg Nature, l’ammorbidente Soft Nature.

