micro active pu la novità di Eudorex Pro

Micro Active PU, presentato in anteprima a ISSA PULIRE 2023, è ora disponibile con prestazioni equivalenti ai panni in PVA, oggi molto diffusi e richiesti, con alcuni vantaggi: a parità di performance risulta essere più durevole e pratico da utilizzare.

I panni in PVA hanno un assorbimento eccezionale ma hanno lo svantaggio di seccarsi e irrigidirsi, il che allunga i tempi nell’uso e dopo pochi lavaggi tendono a sfaldarsi o sfilacciare. Quelli in PU (poliuretano), invece, sono morbidi anche da asciutti, quindi pronti all’uso, non serve inumidirli prima, e durano a lungo, mediamente oltre 500 lavaggi a 60°. Un panno di questo tipo è completo; agisce contro lo sporco aderente e libero, sgrassa, asciuga, disincrosta, spolvera, non lascia aloni. Funziona bene anche su vetri e cromature, anche se è consigliabile Microblu Vetri che è più specifico.



Facile immaginare i vantaggi per chi deve pulire le superfici quotidianamente in modo intensivo e cerca soluzioni che rispettino la superficie, l’ambiente e l’operatore. Pulito, asciutto e lucido in pochi passaggi, solo con l’azione meccanica. Utilissimo su superfici critiche come acciaio, vetro, cromature, ceramica, che sono soggette a calcare o residui alimentari e vanno pulite ed asciugate costantemente. Il poliuretano di qualità premium, combinato con ultra-microfibra tessile sono il segreto della sua efficacia. Questi 2 ingredienti micronizzano l’acqua e ne velocizzano l’evaporazione senza residualità.

La trama in 3D, inoltre, funge da tergi-vetro, raccoglie lo sporco aderente in pochi passaggi. Micro Active PU non è l’unica novità. La gamma Eudorex Pro 2023 panni, mop e wet wipes è stata aggiornata tenendo presente i nuovi CAM e le tendenze di mercato, anticipandole ove possibile. Nella categoria “panni e mop” entra la linea SMART che comprende panni multiuso e mop in microfibra, anche in versione100% recycled. La linea SMART nasce per garantire al cliente il miglior prezzo disponibile sul mercato senza rinunciare alla qualità Eudorex Pro.

Nella categoria WET WIPES invece è interessante segnalare il sistema D-FLOOR (disposable floor cleaning), ovvero dei panni monouso pre-imbevuti, sia in versione igienizzante (con PMC) che detergente, che consentono di spolverare e lavare i pavimenti senz’acqua. Utili per la pulizia ordinaria o ripasso quotidiano. Si abbattono i tempi e i costi in uso, e si elimina la filiera della lavanderia. Tra i vantaggi c’è quello di non produrre acque nere, il cui smaltimento è impattante e complicato.

