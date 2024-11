Meranese Servizi S.p.A.: un percorso di crescita sostenibile

La Meranese Servizi S.p.A., azienda con più di 30 anni di esperienza sul mercato, ha recentemente presentato il suo primo bilancio di sostenibilità, segnando un passo cruciale verso una maggiore trasparenza e un impegno concreto per un futuro più sostenibile.

Questo traguardo non solo riflette l’attenzione dell’azienda verso la responsabilità sociale e ambientale, ma rappresenta anche un’occasione per consolidare il dialogo con i propri stakeholder. In oltre 25 anni di attività, Meranese Servizi ha saputo evolversi, espandendo la propria offerta di servizi e aumentando la propria presenza oltre i confini nazionali, con sedi operative in Austria e Germania. Grazie a questa espansione, l’azienda è diventata un punto di riferimento nel settore dei servizi integrati, ricoprendo un ruolo centrale all’interno della holding Findal Group, operativa nei settori della ristorazione, dell’energia e del facility management. Il successo di Meranese Servizi è il frutto di una strategia a lungo termine,fondata su innovazione, qualità e un’attenta gestione delle risorse.

Meranese Servizi nel settore ospedaliero

Un aspetto distintivo dell’attività di Meranese Servizi è l’ampia affermazione nel settore ospedaliero, dove l’azienda ha consolidato la propria posizione grazie alla fornitura di servizi di pulizia e sanificazione di alto livello. Operando in diverse Aziende Sanitarie Locali, in regioni come il Lazio, la Campania e nel nord Italia, Meranese Servizi ha dimostrato la sua capacità di rispondere efficacemente alle esigenze di contesti ad alta complessità, garantendo alti standard di sicurezza e igiene. Il percorso di crescita dell’azienda è guidato dalle linee guida dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) adattati al proprio modello operativo.A sostegno del suo impegno verso la sostenibilità, Meranese Servizi ha conseguito certificazioni importanti come la ISO 45001, SA8000 e ISO 14001, che testimoniano la volontà dell’azienda di mantenere elevati standard in ambito di sicurezza sul lavoro,gestione ambientale e responsabilità sociale. Questo percorso si accompagna a politiche aziendali rivolte alla promozione della parità di genere e alla valorizzazione della diversità. Inoltre, l’azienda ha implementato una gestione altamente industrializzata della forza lavoro, puntando su innovazione e automazione, e investendo nella formazione continua per garantire un costante miglioramento delle competenze dei dipendenti.

Impegno verso la sostenibilità

La redazione del primo bilancio di sostenibilità ha rappresentato per Meranese Servizi un’opportunità fondamentale per comunicare in modo chiaro e trasparente l’impegno dell’azienda verso i propri stakeholder, dalle istituzioni ai clienti, dai fornitori ai dipendenti. Questo documento mette in luce non solo i risultati economici, ma anche gli sforzi compiuti nell’adottare pratiche aziendali sempre più rispettose dell’ambiente e nella gestione sostenibile delle risorse. L’azienda riconosce che la sostenibilità è un percorso condiviso e si impegna a mantenere un dialogo aperto e continuo con tutte le parti coinvolte,consapevole che solo attraverso una collaborazione attiva si possono raggiungere gl biettivi ambiziosi che si è prefissata. Con la pubblicazione di questo bilancio, Meranese Servizi non solo celebra i traguardi raggiunti, ma si prepara ad affrontare le sfide future con fiducia e determinazione. La sua storia dimostra che è possibile crescere mantenendo un forte legame con il territorio, la comunità e l’ambiente. Guardando al futuro, l’azienda continuerà a svilupparsi con un approccio sempre più responsabile e innovativo, perseguendo l’obiettivo di coniugare lo sviluppo economico con il rispetto per il pianeta e per le persone.

www.findal.it