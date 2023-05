MEGA CHIMICA festeggia i suoi primi 40 anni

MEGA CHIMICA Professional [1983 – 2023] festeggia i suoi primi 40 anni di attività come distributore dei più prestigiosi marchi di prodotti e attrezzature per le imprese di pulizia professionale.

Ma quali sono le sfide che le imprese di pulizia dovranno affrontare per continuare ad essere competitive sul mercato? MEGA CHIMICA Professional si candida a diventare il loro prossimo fornitore di fiducia. Sentiamo al proposito Fabio Meggiorato, CEO e Founder dell’azienda con sede a Settimo Milanese (MI).

Come si è evoluta MEGA CHIMICA nei suoi 40 anni di forniture al cleaning professionale?

“Vendiamo soluzioni innovative che le nostre Imprese clienti stanno dimostrando di apprezzare per la loro efficacia ed efficienza” queste le parole di Fabio Meggiorato. All’inizio, MEGA CHIMICA si concentrava su prodotti progettati per essere utilizzati dalle grandi imprese di pulizia. Con il tempo ha iniziato a fornire soluzioni che hanno allargato i servizi a tutto il comparto del cleaning professionale. Dalle case di cura alle grandi cucine, dagli hotel alle scuole: con i nostri prodotti – le Imprese di pulizia professionale – accorciano i tempi degli interventi di pulizia aumentando la loro marginalità operativa. Tutto il nostro catalogo presenta un’offerta ragionata che punta al miglior rapporto qualità-prezzo. Il valore aggiunto sta nel servizio ai clienti che possono contare su un’esperienza di 40 anni di attività fiorente. L’assistenza clienti è tempestiva: consulenze gratuite sull’utilizzo dei prodotti, interventi tecnici di riparazione alle attrezzature”.

Cosa distingue MEGA CHIMICA dai suoi concorrenti?

“Puntiamo decisamente all’innovazione attraverso i prodotti e le attrezzature che aggiungiamo a catalogo solo dopo attente ricerche di mercato. Tutti i nostri prodotti contengono soluzioni che davvero “fanno fare la differenza” a chi li utilizza. In molti casi contribuiamo ad aumentare i margini di profitto perché le nostre forniture riducono i tempi di lavorazione degli operatori e fanno risparmiare prodotto”.

Perché avete scelto di investire in comunicazione e marketing?

“La comunicazione e il marketing sono molto importanti per noi. È per questo che abbiamo investito affidandoci ad un ufficio stampa che ci segue la comunicazione sui nostri canali social e che pubblica periodicamente articoli informativi sul blog del sito. Vogliamo informare i nostri clienti per aiutarli a far crescere il loro giro d’affari. Mi sento orgoglioso di quanto fatto in questi 40 anni e voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno accompagnato: dai miei fedeli collaboratori a chi è passato in MEGA CHIMICA; i miei cari clienti professionali, con i quali abbiamo condiviso criticità e gioie sempre nel massimo rispetto dei ruoli. Ora siamo pronti per affrontare questo cambio epocale: più saggi e anche più forti e responsabili. Grazie a tutti.”

www.megachimica.com