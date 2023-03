markas ideas: il miglioramento parte dalle persone

Markas ha deciso di lanciare un sfida sull’innovazione basata su logiche disruptive in un settore spesso visto distante dai processi di digitalizzazione come quello delle pulizie specializzate.

Il punto di partenza è un’idea di innovazione aperta, la cosiddetta “open innovation”, che vede nell’accesso alle idee dei propri collaboratori il suo motore più performante.

A loro è stata offerta la possibilità di immaginare e pensare a progetti innovativi per disegnare l’azienda di domani. Un’occasione unica e la dimostrazione che Markas crede realmente nella propria forza lavoro e nelle loro capacità di incidere dall’interno sul futuro dell’azienda.

La definizione di open innovation

Open innovation significa innovare, ma non da soli. Occorre invece aprirsi a collaborazioni con diversi interlocutori per migliorare e innovare l’azienda. Dal punto di vista di Markas, questo è il modo migliore per scoprire il vero potenziale innovativo e superare le

resistenze al cambiamento. Ma non esiste innovazione senza struttura.

Per questo motivo Markas ha al proprio interno, da 5 anni, un Ufficio Innovazione che vanta collaborazioni prestigiose con istituti di ricerca nazionali, università e stakeholder esterni. Uno scambio continuo di know-how e prospettive, che permette di introdurre novità, miglioramenti e soluzioni innovative. Dal 2019 ad oggi l’Ufficio Innovazione di Markas ha valutato oltre 200 idee e progetti innovativi.

Markas Ideas

Uno degli ultimi progetti dell’Ufficio Innovazione, nei quali è stata adottata la strategia di open innovation, è Markas Ideas. Una vera e propria call for ideas nella quale i collaboratori sono diventati i veri protagonisti del cambiamento aziendale e hanno potuto mettere a disposizione dell’azienda tutto il loro potenziale innovativo. Chi meglio di loro, d’altronde, conosce così a fondo le necessità delle strutture ospedaliere nelle quali l’azienda opera quotidianamente. Alla sfida hanno partecipato oltre 60 collaboratori di Italia, Austria e Germania, per raccogliere idee, spunti e iniziative con l’obiettivo di migliorare l’ambiente lavorativo e incentivare la collaborazione tra uffici, appalti e Paesi. Le idee, proposte in forma singola o di gruppo dai collaboratori e caricate sul portale Markas Ideas dedicato, sono state valutate sulla base di determinati criteri quali replicabilità, sostenibilità, pertinenza, originalità e valore economico.

Qual è stato il risultato finale?

69 idee. Il 70% delle quali provenienti dagli appalti. 9 di queste premiate come migliori perché più inerenti al tema della sfida: questo è stato l’incredibile risultato di questa prima edizione. Una grande occasione di partecipazione attiva, nella quale i vincitori sono stati premiati durante un evento a loro dedicato organizzato presso le sedi di Bolzano e St. Pölten. Markas ha dimostrato concretamente di investire sul tema dell’innovazione e sul concetto di open innovation perché crede nel potenziale innovativo delle proprie persone e nelle loro capacità. Le loro idee, i loro spunti e le loro proposte comporranno le basi del futuro dell’azienda.

