Makita ridefinisce la pulizia degli ambienti

Makita propone al mercato nuove soluzioni che innalzano la qualità del lavoro mettendo al centro dell’attenzione la salute dell’uomo e il rispetto dell’ambiente. La pulizia si attua trasversalmente in diverse condizioni, in ambienti professionali così come in uffici privati e pubblici, biblioteche, aree ospedaliere sanitarie, aree sensibili, mezzi di trasporto: quello che Makita offre è una macchina capace di adattarsi alle più diverse esigenze operative.

Oggi è possibile un lavoro attento ed accurato grazie alla tecnologia nata per superare quelli che fino a ieri erano considerati dei limiti come ad esempio la potenza e l’autonomia di macchine cordless. Makita, con l’evoluzione dei suoi progetti, aiuta l’operatore nel lavoro migliorandone la qualità di vita.

L’assenza di cavi elettrici oggi è un plus, macchine ergonomiche evolute, progettate sulle esigenze fisiche degli operatori, nate per essere affidabili e sicure in tutte le situazioni di lavoro.

VC008GZ Aspiratore XGT a zaino 40Vmax, HEPA, BL Motor, grazie al silenzioso motore Brushless [60dB] e all’unità di filtraggio [HEPA], garantisce un’esperienza unica nel settore professionale del cleaning. Tutte le funzioni a portata di mano grazie al controller, l’operatore può impostare o variare le impostazioni macchina con un solo “click”; potenza aspirazione, carica residua batterie e illuminazione per ottimizzare il tempo di esercizio in base all’ambiente circostante. Fornito senza batterie e caricabatterie.

www.makita.it