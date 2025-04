Makita presenta PS001G: la monospazzola innovativa e versatile

Makita progetta e sviluppa sistemi con tecnologie evolute che consentono lavorazioni di pulizia sia in ambiti privati che commerciali, a tutela dell’ambiente e della salute dell’uomo.

Aspiratori a traino, a zaino e scope elettriche rappresentano una soluzione facilmente fruibile per le imprese operative su strutture ricettive, condomini, hotel, uffici, showroom, autobus e mezzi di linea come treni e aerei. Grazie all’assenza del cavo elettrico, ai motori brushless alimentati con batterie agli ioni di litio e alla ricercata ergonomia, Makita garantisce agli operatori del settore un utilizzo confortevole, rapido ed efficiente.

Gli aspiratori Makita sono dotati di sacco filtro ed unità finale HEPA per rilasciare in ambiente aria perfettamente filtrata. La gamma Cleaners di Makita, progettata specificamente per il settore delle pulizie professionali, si arricchisce con l’introduzione della nuova monospazzola PS001GM101. Questa macchina innovativa è alimentata da una potente batteria 40Vmax XGT e da BL Motor ad alte prestazioni. Con un design leggero ed ergonomico, è la soluzione ideale per chi cerca una macchina facile da manovrare senza compromettere l’efficacia nelle operazioni di pulizia.

Una delle caratteristiche più apprezzate è la sua versatilità, in quanto è compatibile con una vasta gamma di spazzole e platorelli che permettono di pulire un’ampia varietà di superfici, tra le quali legno, resina, pietra, piastrelle e laminato. Inoltre, è perfetta per la lucidatura della cera. In entrambi i casi, l’utilizzo è indicato con prodotti senza o a basso risciacquo. Tra le sue caratteristiche principali troviamo una testa flessibile, che si adatta facilmente alle diverse inclinazioni, il controllo della velocità costante e il paraspruzzi elastico regolabile in altezza (0 oppure 7 mm).

Un altro punto di forza della monospazzola PS001G è il sistema di sostituzione delle spazzole che avviene senza contatto diretto con le mani e senza necessità di attrezzi, semplicemente premendo leggermente l’utensile sul pavimento e azionando l’interruttore. Questa funzione riduce al minimo il rischio di contaminazioni e facilita il cambio degli accessori. La presenza di un LED d’illuminazione permette di lavorare in ambienti poco illuminati, migliorando la visibilità delle superfici da trattare. Il coperchio di protezione della batteria protegge quest’ultima durante l’utilizzo della macchina. L’asta telescopica (estendibile da 1.081 a 1.435 mm) consente di adattare la monospazzola alle esigenze dell’operatore. Infine, la tecnologia XPT di Makita protegge l’utensile da polveri e acqua. Con queste caratteristiche avanzate, la monospazzola PS001G rappresenta una soluzione professionale efficace e versatile per ogni tipo di pulizia e lucidatura.

