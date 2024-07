Lucart è tra i firmatari del manifesto “Imprese per le persone e la società”

Lucart è lieta di annunciare di aver firmato il Manifesto “Imprese per le Persone e la Società”, il testo rivolto alle aziende e redatto dall’UN Global Compact Network Italia, rete locale del Global Compact delle Nazioni Unite, la più grande iniziativa di sostenibilità d’impresa al mondo.



Con la firma al Manifesto, Lucart si impegna a rafforzare il ruolo della dimensione Sociale nelle sue strategie aziendali per generare valore a lungo termine anche nella catena di fornitura e nelle comunità in cui opera. Il Manifesto è disponibile qui.



“Quella di Lucart è una storia di sostenibilità. Fin dalla nostra nascita, oltre 70 anni fa, abbiamo messo al centro il benessere della comunità in tutte le sue declinazioni: ambientale, sociale ed economico” ha commentato Massimo Pasquini, Amministratore Delegato di Lucart. “Siamo orgogliosi di aderire a questa iniziativa che ci permetterà di dare nuova concretezza alla nostra visione di un futuro sostenibile rafforzando i rapporti di fiducia, rispetto e valorizzazione della persona su cui si basa il nostro business. Crediamo fermamente che le aziende abbiano un ruolo cruciale nel promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo, e la firma di questo Manifesto rappresenta un passo importante nel nostro percorso per creare un impatto positivo sia sulle persone sia sull’ambiente”.



Il Global Compact delle Nazioni Unite è un’iniziativa speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite che ha il mandato di guidare e sostenere la comunità imprenditoriale globale nel promuovere gli obiettivi e i valori delle Nazioni Unite attraverso pratiche aziendali responsabili. Con più di 20.000 aziende e oltre 2.500 firmatari non profit con sede in 167 paesi e 62 reti locali, l’UN Global Compact è la più grande iniziativa di sostenibilità aziendale nel mondo.



Il Global Compact delle Nazioni Unite opera in Italia attraverso l’UN Global Compact Network Italia (UNGCN Italia), organizzazione costituitasi in Fondazione nel 2013 dopo dieci anni di attività come gruppo informale. Il Network italiano opera anzitutto per promuovere l’UN Global Compact e i suoi Dieci Principi attraverso il dialogo istituzionale, la produzione di conoscenza e la diffusione di buone pratiche di sostenibilità. È, altresì, impegnato nell’avanzamento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) fissati dalle Nazioni Unite per il 2030. Oltre 600 imprese e organizzazioni non profit italiane partecipano all’UN Global Compact