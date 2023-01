L’offerta di Comac per la GDO

Comac ha ideato la tecnologia CFC – Comac Fleet Care per aumentare l’efficienza e diminuire i costi, disponibile per tutte le lavasciuga di ultima generazione.

Il settore della GDO, con i suoi ampi spazi e i punti vendita dislocati in diverse parti del mondo, rende indispensabile poter monitorare costantemente la flotta. ramite computer, smartphone e tablet grazie alla tecnologia CFC, è possibile avere accesso a una panoramica completa ed aggiornata in tempo reale dello stato delle macchine. Il che permette di migliorare il coordinamento delle lavasciuga e ottimizzarne il rendimento per ridurre i costi di gestione.

La tecnologia CFC permette inoltre alle macchine Comac di rientrare nel piano governativo di Industria 4.0, che consente alle imprese di investire nell’aggiornamento e nella digitalizzazione delle operazioni di pulizia accedendo alle agevolazioni fiscali previste nel piano grazie al credito d’imposta, valido fino al 31/12/2022.

Le soluzioni Comac più indicate per il settore GDO risultano essere:

Antea : robusta, resistente e affidabile, è stata progettata per migliorare la produttività riducendo i costi delle operazioni di pulizia.

: robusta, resistente e affidabile, è stata progettata per migliorare la produttività riducendo i costi delle operazioni di pulizia. Versa : le sue caratteristiche tecniche e funzionalità la rendono una lavasciuga pavimenti professionale adatta alla pulizia di fondo e di manutenzione di spazi fino a 3200 m².

: le sue caratteristiche tecniche e funzionalità la rendono una lavasciuga pavimenti professionale adatta alla pulizia di fondo e di manutenzione di spazi fino a 3200 m². Innova Comfort : è una lavasciuga pavimenti uomo a bordo comodissima e facile da utilizzare. La capacità dei serbatoi e le caratteristiche tecniche la rendono un’ottima alleata per la pulizia di manutenzione.

: è una lavasciuga pavimenti uomo a bordo comodissima e facile da utilizzare. La capacità dei serbatoi e le caratteristiche tecniche la rendono un’ottima alleata per la pulizia di manutenzione. C85: lavasciuga dotata della tecnologia più innovativa, caratterizzata dal design robusto e dall’anima intelligente, permette all’operatore di interagire con la macchina per sfruttare al massimo le sue funzioni in un’ottica di ottimizzazione dei tempi di intervento e riduzione dei costi.

Le macchine Comac unite alle innovative tecnologie riescono quindi a garantire elevati standard di pulito e prestazioni costanti nel tempo.

www.comac.it