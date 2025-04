Liber: una visione integrata per il cleaning professionale

Il settore del cleaning sta attraversando una trasformazione profonda, guidata da tre forze chiave: sostenibilità, innovazione tecnologica e professionalizzazione. In questo scenario in evoluzione, Liber ha scelto un approccio integrato, coniugando efficienza e qualità per rispondere alle nuove esigenze del mercato.

La sostenibilità non è più un’opzione, ma una necessità. Per questo, Liber ha sviluppato una linea di detergenti ecologici superconcentrati, CAM, certificati Ecolabel, confezionati in plastica riciclata certificata Plastica Seconda Vita. Una scelta che riduce l’impatto ambientale senza compromettere la performance.

Parallelamente, la tecnologia sta rivoluzionando il settore: Intelligenza Artificiale e IoT permettono di ottimizzare consumi e prestazioni, rendendo la pulizia sempre più efficiente. Per favorire questa evoluzione, Liber punta sulla sinergia tra ricerca e clienti, garantendo un costante miglioramento di prodotti e servizi.

Ma l’innovazione non può prescindere dalle competenze. Il cleaning “smart” richiede formazione mirata per operatori e rivenditori, ed è per questo che Liber investe in percorsi di aggiornamento tecnico e sostenibile, promuovendo una nuova cultura della pulizia professionale.

Questa visione sarà protagonista alla 27ª edizione di ISSA PULIRE, in programma dal 27 al 29 maggio 2025 a Fiera Milano-Rho, dove Liber presenterà le sue ultime innovazioni e si confronterà sulle sfide del settore a livello europeo.

www.liberchimica.it