Libemax Rilevazione Presenze: la app più scaricata dalle imprese con personale fuori sede

Libemax Rilevazione Presenze: stop allo spreco di carta, tempo e denaro, grazie alla app che con un click sullo smartphone sostituisce i vecchi metodi di timbratura.

Dal proprio telefono i dipendenti, ovunque si trovino, possono segnalare la loro presenza senza dover rientrare in sede per vidimare il cartellino o compilare i classici registri. Nel pieno rispetto delle indicazioni del Garante della Privacy e del GDPR, il personale può registrare l’inizio o la fine del lavoro usando la soluzione software installata che, tramite GPS o un TAG posizionato nello specifico luogo, invia in tempo reale i dati al pannello di amministrazione.

Un’interfaccia intuitiva e semplice raccoglie tutte le informazioni ed elabora anche richieste di ferie, malattie e permessi, nota spese, documenti e fogli di intervento. Il sistema consente la massima trasparenza sia tra responsabili e collaboratori che tra azienda e clienti, con un notevole incremento di fiducia e professionalità: con i report compilati dai dipendenti a fine lavoro, ad esempio, è immediatamente chiaro il conteggio delle ore svolte nelle varie sedi, i costi e le risorse impiegate.

“In questi dieci anni di Libemax – racconta Daniel Maida CEO e Founder dell’azienda bergamasca – abbiamo sempre innovato le nostre soluzioni secondo le esigenze del mercato. Anche il 2024 si presenta pieno di sviluppi, alcuni dei quali saranno presentati alla manifestazione PestMed di Bologna”. Tra le novità ci sono le check list, funzionalità utili specialmente per aziende dei settori di pulizia e disinfestazione che necessitano di monitorare le attività, i materiali impiegati e le procedure dei lavori svolti presso i propri clienti.

L’incredibile flessibilità di questa soluzione permetterà di adattarsi alle specifiche esigenze delle imprese. Le check list, infatti, sono personalizzabili per tutti i clienti, gruppi di clienti o cliente singolo, così da poterne gestire al meglio criticità e richieste, aumentando gli standard qualitativi del tuo lavoro. Sarà possibile segnalare di aver seguito tutte le procedure del lavoro o inserire informazioni fondamentali per lo svolgimento della propria mansione. Si potrà decidere per quale gruppo di dipendenti rendere valida la check list e scegliere se mostrare il questionario in entrata o in uscita.

“Grazie alla prova gratuita di 14 giorni – conclude Maida – vogliamo dare la possibilità di conoscere appieno tutti i vantaggi della nostra piattaforma. Sceliendo Libemax Rilevazione Presenze si ha la sicurezza di avere un aiuto hi-tech forte di decennale esperienza e di un’assistenza preparata, oltre che costantemente implementato dal nostro team di sviluppatori, ascoltando le esigenze dei nostri oltre 6000 clienti e oltre 100.000 utilizzatori”.

www.apprilevazionepresenze.com