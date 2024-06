Lesseau no-touch di Diversey: un’alternativa sostenibile

Lesseau no-touch di Diversey – A Solenis Company, con saponetta sostenibile, 100% privo di (micro)plastica e vegano ha ricevuto, ad Interclean Amsterdam, ben due premi: vincitore assoluto e per la categoria “Sostenibilità e ambiente”.

Parliamo del dispenser e ricariche per saponetta Lesseau NO-Touch di Diversey – A Solenis Company, con saponetta sostenibile, 100% privo di (micro)plastica e vegano. Un prodotto che ha tutti i numeri per entrare nella storia, e che conferma la tendenza no-touch ben radicatasi anche a seguito della recente ondata pandemica. Progettato per fornire saponette solide -alternativa sostenibile al sapone liquido- quando si posiziona la mano sotto il sensore il dispenser macina automaticamente il sapone in piccole scaglie.

Ciò consente un facile lavaggio delle mani senza dover toccare la saponetta o il dispenser. Il prodotto è disponibile nelle versioni a parete o freestanding, mentre l’anello interno può essere personalizzato per l’utilizzo in hotel o uffici. L’uso e il riciclaggio della plastica rappresentano una delle principali preoccupazioni, così come la riduzione delle emissioni di CO2, da parte delle aziende che mirano a raggiungere l’obiettivo “zero” emissioni.

Molti i vantaggi

Tra i vantaggi: utilizzo di un detergente solido invece di flaconi o cartucce di detergente liquido per le mani; massima automazione per garantire un’esperienza senza alcun contatto, evitando la contaminazione incrociata (e si sa molto bene, purtroppo, di cosa stiamo parlando specie in ambito ospedaliero…). Il design, inoltre, è moderno ed elegante, e si adatta alla maggior parte degli arredi del bagno grazie anche alla scelta del colore (il prodotto è disponibile in bianco o nero). Tutto ciò senza perdere nulla in efficienza e robustezza, il che anche dal punto di vista dei costi non guasta affatto. Ciliegina sulla torta, la funzionalità “mai-vuoto”: due barrette di detergente impilate l’una sull’altra indicano visivamente il momento giusto della ricarica ed evitano lo spreco di prodotto.

Esperienza igienica ed ecologica

Rispetto ai detergenti liquidi, le barrette contengono meno acqua e sono molto più piccole, leggere e semplici da confezionare. Questo offre notevoli plus anche in termini di sostenibilità: riduce gli oneri della catena di approvvigionamento per quanto riguarda il trasporto, lo stoccaggio e la movimentazione; consente l’eliminazione di tutti gli imballaggi in plastica per permettere agli utenti di raggiungere gli obiettivi “zero plastica” quando vengono forniti (il sistema utilizza solo imballaggi in cartone e carta completamente riciclabili). Inoltre, riduce significativamente le emissioni di CO₂ se si considerano tutti gli aspetti ambientali. Insomma: eliminare la plastica (e altri inquinanti) fornendo al contempo un’esperienza igienica e piacevole di lavaggio delle mani nei bagni pubblici è fondamentale.