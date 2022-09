Le spazzatrici che non sollevano polvere

Lo sporco e la polvere prima di tutto mettono a rischio la salute nostra e di chi lavora con noi. E non dipende dal tipo di materiale che si lavora. Se il legno certamente non è cancerogeno è bene ricordare che la polvere di legno lo è. Per non parlare delle polveri plastiche e metalliche: il rischio d’insorgenza di malattie dovute alla loro esposizione è anche maggiore. La polvere è piccola, microscopica, difficile da vedere. Eppure è in grado di danneggiare anche i grossi e costosi macchinari delle linee produttive industriali.

Il sistema di controllo della polvere con acqua

Sulle spazzatrici MP_HT è installato un sistema che contrasta il problema del sollevamento delle polveri mediante la nebulizzazione dell’acqua sulle spazzole laterali. Lo spruzzamento di acqua avviene tramite due ugelli posizionati sopra le spazzole laterali e si aziona tramite un semplice comando sul pannello di controllo. In fase di spazzamento questo sistema evita il sollevarsi della polvere, trattenendo anche quelle più fini.

A garanzia della re-immissione nell’ambiente di solo aria pulita si aggiunge l’efficienza del sistema filtrante caratteristico delle nostre spazzatrici. I macchinari MP-HT si contraddistinguono infatti per la posizione del filtro sopra la camera ciclonica, lontano dal contenitore di raccolta. Questo impedisce allo sporco pesante e umido di arrivare a contatto con il filtro che rimane così efficiente più a lungo e garantisce un’ottima trattenuta delle polveri sottili. Inoltre questo posizionamento del filtro, in alto, permette di lavorare anche su pavimentazioni bagnate senza dover chiudere l’aspirazione e compromettere il filtro. Il kit controllo della polvere con acqua può essere installato su molti modelli di spazzatrici: Handy Max 73, Max Wind, Agile Max 108 e 109, Stout Max 170 e Wind Zero.

I vantaggi di questo sistema sono molteplici:

eviterete il sollevarsi della polvere durante la fase di spazzamento;

renderete il lavoro più sicuro per gli operatori e le persone attorno a cui lavorano;

contribuirete a mantenere un ambiente più sano.

