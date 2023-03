LCA ambientale di TWT, gestione dell’impronta climatica totale

TWT, con la piena implementazione degli strumenti LCA, rende trasparente e misurabile l’efficacia delle sue attività rivolte alla salvaguardia dell’ambiente.

L’ approccio ecologico per TWT, come per la normativa LCA, significa innanzitutto minimizzazione del consumo delle risorse naturali, obiettivo che fin dalla sua fondazione ha perseguito privilegiando la scelta di materiali riciclati e la selezioni dei fornitori solo su base locale per minimizzare i consumi ambientali anche legati ai trasporti.

Per ogni singolo carrello della gamma TWT ReUse è ora disponibile la misurazione dettagliata degli indicatori LCA (Life Cycle Assessment) conformemente agli standard ISO 14040:2021 e ISO 14044:2021. L’analisi riguarda tutto il ciclo di vita del prodotto, vengono esaminati la produzione e tutti i flussi in entrata e in uscita (dall’estrazione delle materie prime fino al ritorno alla terra sotto forma di rifiuti) attraverso l’identificazione e la quantificazione dell’energia, dei materiali impiegati e dei rifiuti rilasciati nell’ambiente.

TWT dunque monitora e gestisce non solo gli effetti sul cambiamento climatico dovuti alle emissioni di CO2 (Carbon Footprint) ma misura anche gli impatti dovuti ad altri 7 indicatori di consumo di risorse ambientali, tra i più rilevanti sono la riduzione dello strato di ozono, l’acidificazione del suolo, l’eutrofizzazione e diminuzione dell’ossigeno nelle acque, il consumo di acqua.

LCA per TWT è un ulteriore tassello di un’architettura aziendale ecosostenibile, un approccio da leader di competenza i cui risultati e miglioramenti sono condivisibili su richiesta dei clienti mediante criteri oggettivi e dati precisi sui carrelli della gamma come sulle versioni personalizzate.

www.twt-tools.com