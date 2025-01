Lavasciuga, 4 fattori per scegliere la giusta fonte di alimentazione

Le lavasciuga pavimenti, nel settore della manutenzione commerciale e industriale, sono essenziali per mantenere pulite e sicure le aree di lavoro. Enersys ci spiega come scegliere la giusta fonte di alimentazione.

Le batterie delle lavasciuga devono sostenere lunghi periodi di utilizzo ed essere pronte con tempi di ricarica minimi. Scegliere la fonte di alimentazione ideale per le esigenze di una struttura può essere complesso. I quattro tipi principali di batterie per le attrezzature per la pulizia dei pavimenti sono: batterie al piombo acido libero (“wet”), batterie ermetiche AGM (Absorbed Glass Mat), batterie al litio e batterie a piombo puro a piastre sottili (TPPL).

Le batterie TPPL offrono vantaggi simili al litio, come una lunga vita ciclica, possibilità di cariche parziali e un design sigillato che elimina la necessità di aggiungere acqua e il rischio di fuoriuscite di acido. Ecco i fattori chiave da considerare nella scelta della batteria migliore per le attrezzature di pulizia.

Schema di utilizzo

Per un uso prolungato, le batterie ad alta densità energetica sono ideali. Le batterie TPPL, con il 25% di energia in più a parità di volume rispetto alle batterie wet o AGM, garantiscono affidabilità e tempi di funzionamento e prolungati. Per un uso intermittente, le batterie TPPL offrono tempi di stoccaggio quattro volte superiori rispetto alle AGM o alle batterie wet. In caso di utilizzo intensivo, le batterie TPPL supportano la cariche parziali durante la giornata senza ridurre la capacità, a differenza delle batterie wet o AGM, che possono perdere longevità se ricaricate frequentemente prima della scarica completa.

Esigenze di manutenzione

Le batterie wet richiedono rabbocchi settimanali d’acqua, che potrebbero causare fuoriu- scite di acido e potenzialmente danneggiare pavimenti e attrezzature. Le batterie TPPL, AGM e al litio non richiedono manutenzione, risparmiando tempo e riducendo il rischio di fuoriuscite.

Velocità di ricarica

Le batterie wet e AGM si caricano generalmente del 20% in un’ora, mentre le TPPL si caricano con velocità fino al 70%. Una batteria TPPL può essere completamente carica in 90 minuti, mentre una batteria wet o AGM può richiedere fino a 8 ore per una ricarica completa.

Costi operativi

Le batterie wet hanno costi operativi più alti a causa della manutenzione obbligatoria e della minore efficienza energetica del sistema. Le batterie AGM non richiedono acqua, ma potrebbero avere una vita utile più breve rispetto ad altre tecnologie. Le batterie TPPL e al litio sono energeticamente efficienti, non richiedono manutenzione e hanno una vita ciclica più elevata, garantendo costi operativi complessivi più bassi. Tuttavia, le batterie al litio presentano costi di investimento iniziale più alti.

Il vantaggio delle Batterie NexSys® TPPL

Per applicazioni intensive, le batterie NexSys® TPPL offrono dunque la possibilità di cariche parziali senza ridurre la capacità o rischi legati al surriscaldamento, come per batterie al litio. In situazioni meno impegnative, le batterie NexSys® TPPL offrono tempi di stoccaggio fino a quattro volte superiore rispetto alle AGM o alle wet. Sono caratterizzate da un’efficienza energetica superiore rispetto a queste ultime, una durata maggiore e un fun- zionamento senza manutenzione, risultando così le batterie con il minor costo operativo complessivo tra le opzioni per la pulizia dei pavimenti. Il loro design sigillato previene inoltre dannose fuoriuscite su pavimenti o altre superfici.

Per saperne di più sulle batterie NexSys® TPPL

