Le lavapavimenti Ghibli & Wirbel uomo a terra offrono una vasta gamma di soluzioni di pulizia, con cinque modelli distinti progettati per adattarsi a ogni esigenza.

Rolly, Royal 15, FR 30, Round 45 e S2 sono appositamente studiate per la pulizia di vari ambienti, dalle piccole aree a spazi commerciali di grandi dimensioni. La versatilità delle lavapavimenti Ghibli & Wirbel è nella capacità di affrontare con facilità aree difficili, strette o affollate. Grazie alla loro manovrabilità, infatti, queste macchine si rivelano indispensabili per la pulizia in ambienti dove lo spazio è limitato o la presenza di ostacoli è elevata. Sono inoltre, facili da trasportare.

Basti pensare alla novità assoluta, la lavasciuga compatta Royal 15, punta di diamante della gamma, che si presenta come la risposta risolutiva alle più recenti richieste dei professionisti del cleaning. Con un design moderno e funzionale, questa lavapavimenti compatta è dotata delle caratteristiche tecniche più avanzate. Royal 15 è la lavasciuga uomo a terra che, grazie ai suoi 15 litri di capacità ed alla pista da 385 mm, garantisce una resa fino a 1.540 m2/h ed stata specificamente pensata per la pulizia di aree medio-piccole come hotel, ristoranti e piccoli spazi di aggregazione. La testata estremamente compatta è ideale per la pulizia a filo muro e garantisce la massima copertura ed efficacia di lavaggio, anche in spazi stretti. Il tergitore in alluminio cinge completamente la testata e ruota seguendo la macchina nei suoi movimenti assicurando un’asciugatura perfetta, anche in curva.

https://www.ghibliwirbel.com/it/