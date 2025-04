LABIOSAN di nettuno,: igiene e disinfezione professionale

Labiosan (Reg. Min. Sal n.14647), è il disinfettante detergente concentrato per superfici dure, l’alleato ideale per una pulizia e disinfezione efficace nel settore alimentare/HACCP.

La sua formulazione innovativa, a base di Cloruro di didecildimetil ammonio, assicura un’azione potente contro batteri, virus e funghi, eliminandoli direttamente alla fonte e contrastando anche gli odori indesiderati.

Grazie alla presenza di tensioattivi di alta qualità, Labiosan offre un’efficace azione detergente che rimuove lo sporco in profondità, lasciando le superfici fresche, igienizzate e prive di residui. La sua efficacia è stata testata e comprovata da rigorosi studi di laboratorio, rendendolo un prodotto ideale non solo per il settore alimentare, ma anche per la disinfezione di strutture sanitarie, ambienti pubblici, industrie e spazi ad alta frequentazione, dove l’igiene è una priorità assoluta.

Facile da dosare e utilizzare, è la scelta perfetta per chi cerca massima sicurezza e protezione in ogni ambiente.

Affidati a Labiosan per una pulizia professionale e un’igiene impeccabile, ogni giorno!

