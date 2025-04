La vasta offerta di Alca Chemical

Alca Chemical, sempre attenta alle richieste dei clienti, sia grandi che piccoli, ha messo a punto diverse linee di prodotti per tutte le esigenze professionali, sociali ed ambientali che si possono presentare.

Gli sgrassatori industriali, es. GRINTA, 2000, anche CAM, vanno incontro alle necessità di una rapida pulizia di grosse aree con sporco intenso. I prodotti per la pulizia di pavimenti in ambito civile (condomini, scuole, ospedali, etc), es. TERGILUX, TERGIPAV e le loro versioni concentrate Compact Dose, si caratterizzano per la loro versatilità. Accanto ad essi ci sono i lavapavimenti molto profumati (es. JOLIE) abbinati ai profumatori ambientali (ESSENZA) fino ai nuovi FLOOR ESSENCE e NEW ESSENCE Compact Dose.

Per le superfici dure è disponibile una linea di disinfettanti PMC per l’ambito sanitario, scuola e ristorazione. Per quest’ultima sono presenti prodotti per lavastoviglie (DIESSE, FLASH, anche ECOLABEL) e per la pulizia degli arredi e attrezzature (es. FATA HACCP, PULIGRILL, SPEED UP, QUEEN GLASS con i prodotti ECOLABEL).

Sempre per le superfici dure c’è la nuova linea di caps idrosolubili FREESTER ECOLABEL, utile per il risparmio di spazio. Non mancano i prodotti per i bagni (es. ABSOLUTE, FATA ELISIR, NET WATER con le versioni ECOLABEL) e per l’igiene delle mani e corpo (DERMOMAN, BOL, anche ECOLABEL). Sono presenti, infine, i prodotti per il bucato a mano e in lavatrice (pretrattante, detersivo, ammorbidente, anche ECOLABEL).

In altre parole, un portafoglio prodotti sempre in movimento!

www.alcachemical.it