La proposta green di Unger per tergivetri

Unger propone strumenti certificati sostenibili per la pulizia classica dei vetri.

La gomma per tergivetro Green Label e il tergivetro Green Label stabiliscono nuovi standard per un futuro sostenibile e sono riconoscibili a prima vista attraverso il sorprendente design di colore verde-blu.

La gomma per tergivetro Green Label, 100% certificato sostenibile

La nuova gomma per tergivetro Green Label è realizzata in proporzione con gomma naturale certificata FSC e di altissima qualità. Il certificato FSC attesta che il materiale è raccolto secondo rigorosi principi ecologici e sociali e proviene da una silvicoltura più sostenibile. La gomma Green Label scivola rapidamente, facilmente ed efficacemente sulle superfici in vetro. Grazie ai suoi bordi affilati, si pulisce senza striature e a fondo, in qualsiasi periodo dell’anno e a quasi tutte le temperature, grazie alla sua durezza media. E’ disponibile nelle misure 25, 35, 45, 55 e 106 centimetri.

Massima qualità: il tergivetro Green Label

Il tergivetro Green Label è il primo strumento al mondo per la pulizia classica dei vetri certificato in modo sostenibile: l’impugnatura e la guida S dal “C2C Certified Material Health Certificate™ Silver”, la gomma del tergivetro dall’FSC. Questo certificato riconosce sia la salute che il rispetto dell’ambiente e la produzione sostenibile. L’impugnatura ergonomica è composta da due componenti ed è dotata di una guida a S in robusto acciaio inossidabile e di una molla a S ottimizzata, che consente di sostituire facilmente la gomma del tergivetro e la guida. Il tergivetro Green Label è dotato della gomma Green Label certificata FSC. In combinazione con un’asta telescopica si blocca saldamente sul cono di sicurezza ErgoTec in modo da evitare torsioni o cadute.

Con il lancio del tergivetro Green Label e della gomma Green Label, Unger sottolinea i propri standard elevati e quelli dei propri clienti: non solo compie un passo significativo verso soluzioni di pulizia sostenibili, ma segna anche l’inizio di un viaggio entusiasmante. Questi, infatti, sono i primi due prodotti di una gamma completa che sarà considerata il primo set di strumenti per la pulizia professionale del vetro con certificazione di sostenibilità nel settore. Seguiranno altri lanci di prodotti innovativi ed ecologici.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.ungerglobal.com.