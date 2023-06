Jolly Srl, la sua “prima” a ISSA Pulire

Jolly srl, azienda specializzata nella produzione di scope professionali, ha partecipato per la prima volta come espositore alla fiera ISSA Pulire 2023, la manifestazione internazionale del cleaning professionale.

“Il giudizio sulla nostra presenza in fiera è estremamente positivo e i contatti molto promettenti” – dichiara Giovanni Chiantaretto, amministratore e socio unico dell’azienda torinese. “I visitatori, in maggioranza imprese di servizi italiane e rivenditori esteri, hanno apprezzato le nostre scope professionali per esterni perché costruite con alti standard di qualità, puntando alla massima efficienza. Il vero Made in Italy è ancora molto stimato, le nostre scope sono brevettate e super ecologiche perché realizzate in materiale riciclato, a loro volta riciclabili e perfettamente ergonomiche e funzionali. Sono utilizzate non solo nel settore dell’igiene urbana ma anche da aziende private come dimostra il successo alla fiera di Milano. A differenza di altre che dovrebbero essere sostituite dopo 4 giorni, le scope Jolly durano mediamente sei mesi (al ritmo d’uso di 8 ore al giorno) permettendo dunque un risparmio non indifferente”, ha evidenziato il manager.

Oltre ai tradizionali modelli l’azienda è in grado di personalizzare secondo specifiche del cliente. Jolly ha ottenuto nell’ottobre 2019 la certificazione UNI EN ISO9001:2015 in merito a consulenza e progettazione di sistemi di pulizia. “Costruiamo la proposta su misura per il cliente – ci spiega -, andando incontro alle sue specifiche esigenze. Il prodotto è la parte finale: prima di tutto ascoltiamo le problematiche poste dal cliente, poi realizziamo dei test per scegliere il prodotto adatto e solo alla fine lo consegniamo, con la sicurezza che funzioni al 100%”.

L’azienda produce anche carrelli multiuso, le altre attrezzature complementari alla pulizia degli esterni e i complementi di arredo urbano per la raccolta rifiuti.

www.jollysrl.com