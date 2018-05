ISSA e Afidamp FAB creano una piattaforma globale per l’industria del Cleaning

ISSA, l’associazione mondiale dell’industria del cleaning, e Afidamp FAB, l’Associazione dei Fabbricanti Italiani di Macchine, Prodotti e Attrezzi per la Pulizia Professionale, hanno annunciato una nuova partnership incentrata sullo sviluppo e l’esecuzione congiunta di opportunità di accesso al mercato per i loro membri e l’industria in generale, su scala globale.

Questa nuova collaborazione è un passo verso una più ampia strategia di espansione internazionale per entrambe le associazioni. Con questo progetto, ISSA e Afidamp cogestiranno le serie di eventi ‘Pulire’, oltre a sviluppare nuove opzioni per aiutare a connettere i membri del settore del Cleaning e condividere le conoscenze nel settore della pulizia in tutto il mondo.

“L’obiettivo di ISSA è quello di aiutare sempre di più i nostri membri laddove ne hanno bisogno, a livello globale, con una gamma ampliata di opzioni “, ha affermato John Barrett, direttore esecutivo di ISSA. “La rete esistente di Afidamp FAB, le sue mostre Pulire e gli eventi del Forum esecutivo in più continenti completano le crescenti iniziative ed eventi di ISSA. E una grande opportunitàdi condividere le competenze tra le nostre due organizzazioni per reimmaginare come l’industria possa fare business sulla scena mondiale”.

Come parte dell’accordo, tutti i membri ISSA riceveranno uno sconto per esibire alla fiera Pulire di Verona dal 21 al 23 maggio 2019 e tutti i membri di Afidamp diventeranno membri di ISSA e avranno accesso alla sua suite completa di vantaggi per i membri.

La partnership prevede anche lo sviluppo di nuovi progetti, come una serie ampliata di vertici esecutivi del Forum in più continenti. Il primo degli eventi forum allargati avrà luogo entro la fine di quest’anno, il Pulire America Forum, in Brasile, dal 9 al 10 agosto, organizzato con il partner locale FACOP (Fundação de Asseio e Conservação do Estado do Paraná). In fase di sviluppo anche una nuova offerta di formazione e certificazione del settore specifico per il mercato italiano.

“Negli ultimi 15 anni, Afidamp ha creato una piattaforma internazionale, Pulire, mirata a soddisfare l’interesse dell’industria di pulizia in molti paesi in via di sviluppo”, ha dichiarato Toni d’Andrea, direttore esecutivo di Afidamp. “Il nostro obiettivo è aprire un dialogo tra questi paesi per coordinare azioni, qualificare i contatti, condividere esperienze e rafforzare l’importanza della pulizia come valore sociale assoluto. Afidamp e ISSA lavorano insieme per portare avanti questa missione stabilendo nuovi e ambiziosi progetti globali “.

La mossa espande l’impronta di ISSA in Europa, Medio Oriente, America Latina e Asia, aggiungendo alla sua crescente famiglia di eventi e attività nell’ambito di recenti accordi in Australia, Canada, Europa, America Latina e Sud Africa.

L’ISSA ha reso noto che si è impegnata a creare una voce più unificata per il settore della pulizia globale e che negli ultimi due anni tale chiamata ha avuto risonanza con molte organizzazioni in vari paesi, portando a 14 fusioni e partnership che hanno ampliato l’appartenenza dell’associazione oltre 2.000 organizzazioni solo nel 2018, per un totale di 9.200 membri aziendali.

“Il mondo è sempre più connesso e la pulizia dei leader del settore ha iniziato a riconoscere che la natura ampiamente localizzata e frammentata delle associazioni e degli eventi del settore non si adatta più al modello di business di oggi”, ha affermato Dianna Steinbach, Vice Presidente International Service di ISSA. “Dobbiamo unirci per trovare efficienze comuni ed evolvere il modo in cui incontriamo le crescenti esigenze di pulizia commerciale e istituzionale del mondo”.

“Siamo lieti di sfruttare una relazione di vecchia data tra ISSA e Afidamp, per creare nuove possibilità”, ha detto Barrett. “Stiamo guardando al panorama globale per tracciare un quadro più completo del settore della pulizia globale, delle sue esigenze e del suo potenziale. E incoraggiamo gli altri del settore a unirsi a noi per definire il paesaggio di domani.”

Maggiori dettagli saranno disponibili nei prossimi mesi per quanto riguarda i nuovi sviluppi della fiera Pulire di Verona 2019 e altro ancora. Per ulteriori informazioni, contattare Dianna Steinbach, Vice Presidente di Servizi internazionali, o Toni d’Andrea, direttore esecutivo di Afidamp.

A proposito di ISSA

Con oltre 9.200 membri, tra cui distributori, produttori, rappresentanti dei costruttori, appaltatori di servizi di costruzione, fornitori di servizi interni, addetti alle pulizie residenziali e membri dei servizi associati, ISSA è l’associazione di categoria leader nel settore delle pulizie in tutto il mondo. L’associazione si impegna a cambiare il modo in cui il mondo considera la pulizia fornendo ai propri membri gli strumenti aziendali necessari per promuovere la pulizia come investimento per la salute umana, l’ambiente e una linea di fondo migliorata. Per ulteriori informazioni su ISSA, visitare www.issa.com o chiamare 800-225-4772 (Nord America) o 847-982-0800.

Informazioni su Pulire e Afidamp FAB

Con più sedi in tutto il mondo, la famiglia Pulire, incluse mostre ed eventi educativi, ha una vera portata globale. Inoltre, la programmazione di Pulire si è ampliata fino a includere un’ampia gamma di settori e attività, tra cui seminari e workshop, un premio per l’innovazione, un premio ecologico, programmi di abbinamento e networking internazionale, conferenze istituzionali e dimostrazioni di prodotti e test sul campo.

Nel 2013, Pulire ha rivoluzionato il mondo degli eventi con il lancio di The Smart Show, un concetto completamente unico che utilizza la tecnologia degli smartphone di oggi per massimizzare il modo moderno e che acquirenti e venditori si connettono e comunicano, oltre a offrire dati in tempo reale al volo.