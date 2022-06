ISS sostiene l’espansione di Tork PaperCircle® in Europa

Nel mondo di oggi, caratterizzato da risorse sempre più scarse e costose, il riciclo e i servizi circolari sono più importanti che mai. Gli asciugamani di carta rappresentano il metodo preferito e più diffuso per asciugarsi le mani, ma solo l’1% viene attualmente recuperato per essere riciclato, il che significa che rimane un’opportunità non sfruttata per un modello di economia circolare. Tork PaperCircle è il primo servizio al mondo di riciclo per gli asciugamani di carta usati. ISS è una delle società di servizi globali che ha iniziato a implementare questo servizio presso le sedi di grandi clienti in alcuni dei suoi mercati europei.

Visitatori e dipendenti utilizzano le aree bagno come di consueto, gettando però gli asciugamani usati in un apposito contenitore che il personale di ISS rimuove. Saranno poi trasportati allo stabilimento locale di Essity, dove verranno trasformati in nuovi asciugamani e altri prodotti tissue. Così ISS aiuta a ridurre la quantità di questi rifiuti del 20% e le emissioni di carbonio fino al 40%.

“ISS si è impegnata a raggiungere un livello di emissioni pari a zero entro il 2040, lungo tutta la nostra catena di fornitura. In qualità di maggiore fornitore di servizi di pulizia al mondo, ci sforziamo di essere un catalizzatore di cambiamenti reali nel nostro settore, sviluppando e implementando prodotti e pratiche ecocompatibili, in stretta collaborazione strategica con i nostri fornitori e clienti. Nessuna azienda può risolvere la crisi climatica da sola, quindi la collaborazione è essenziale per costruire un futuro più sostenibile”, ha dichiarato Tracy Nilsson, Global Head of Sustainability di ISS World Services.

“Siamo entusiasti di aumentare il riciclo degli asciugamani usati con l’aiuto di ISS e della sua vasta base di clienti. Insieme possiamo fare la differenza nel nostro settore, collaborando e condividendo conoscenze e innovazioni che riducono l’impatto ambientale, garantendo igiene ed efficienza”, ha dichiarato Jan Salomon, International Key Account Director di Essity Professional Hygiene.

Tork PaperCircle è ora disponibile in 14 paesi europei e raggiunge più di 35 milioni di utenti in aeroporti, uffici e altri luoghi. Creando un circuito circolare per gli asciugamani di carta, Essity e Tork sono all’avanguardia nel settore. Tork PaperCircle è solo un esempio del contributo di Essity agli obiettivi climatici dell’Accordo di Parigi e, in qualità di firmatario del Global Compact, agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

Per saperne di più https://www.tork.it/servizi/soluzioni/tork-papercircle