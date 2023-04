ISC presenta T16AMR, la prima lavasciuga autonoma per grandi spazi industriali

ISC annuncia che Tennant T16, la grande lavasciuga pavimenti che ha reso possibile pulire in modo rapido, efficace e sostenibile, migliaia di mq in aziende di produzione e di logistica, diventa autonoma grazie all’intelligenza artificiale di BrainOS®.

Dotata di una pista di pulizia di 91 cm e un serbatoio da 190 litri, la T16AMR è l’unica lavasciuga pavimenti autonoma di queste dimensioni, progettata pensando ai grandi spazi industriali ed al mondo della logistica. Da oggi disponibile sul mercato italiano grazie a ISC, la T16AMR consente una pulizia efficace, costante e uniforme.

La lavapavimenti autonoma T16AMR è in grado di operare in ambienti complessi senza il controllo diretto dell’operatore che, dopo aver insegnato il percorso, è libero di effettuare altre attività. Ciò significa che l’attività di pulizia può essere effettuata con maggiori frequenze e riducendo al minimo l’impegno del personale, garantendo una pulizia costante e maggiore sicurezza degli ambienti.

“La T16AMR risponde pienamente al problema di carenza di personale che oggi si registra già nel mondo logistico e in parte anche nel mondo del facility, consentendo di focalizzare il personale sulle attività più complesse e a maggior valore aggiunto; inoltre, l’operatore di pulizia diventa responsabile di una macchina ad alta tecnologia ed il suo ruolo è quindi maggiormente qualificato” dice Stefano Grosso, CEO di ISC ed esperto di scouting delle migliori soluzioni per la pulizia industriale. “La tecnologia, infatti, permette di ridurre gli aspetti più faticosi e ripetitivi, aumentando al contempo quelli gratificanti di pianificazione e controllo”.

Grazie alla sua struttura resistente anche agli ambienti più ostili, alle spazzole cilindriche per il pre-spazzamento, al tergipavimento parabolico per una asciugatura sicura, la T16AMR garantisce una pulizia profonda su diverse superfici in un solo passaggio. Il sistema di mappatura memorizza più percorsi e sequenze, l’intelligenza artificiale elabora a velocità sorprendente i segnali che arrivano dai numerosi sensori e guida la pulizia autonoma in totale sicurezza, mentre il sistema di telemetria fornisce al supervisore notifiche in tempo reale e report settimanali.

Non mancano le tecnologie esclusive Tennant, come eco-H2O NanoClean® che consente di lavare efficacemente senza l’uso di detergenti, il LIDAR a lungo raggio,che consente di gestire spazi aperti molto ampi, la grande efficacia di lavaggio garantita dalla combinazione di elevata pressione e alta velocità di rotazione delle spazzole, l’elevata qualità di asciugatura che da sempre contraddistingue le macchine Tennant, la diagnostica di bordo che rende semplice la risoluzione dei problemi di manutenzione.

Anche la T16AMR è dotata della piattaforma di intelligenza artificiale e robotica BrainOS®, partner strategico per la realizzazione della visione robotica di Tennant: combinare la migliore tecnologia software con macchine ampiamente collaudate e riconosciute come top di gamma a livello mondiale.

www.iscsrl.com