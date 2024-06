ISC amplia la propria gamma diventando partner Fimap, Tennant e Kärcher

ISC sceglie le migliori marche, le migliori marche scelgono ISC. In un contesto di mercato in continua evoluzione, caratterizzato da richieste settoriali sempre più specifiche e normative nazionali spesso più stringenti di quelle internazionali, l’azienda ha deciso di ampliare la propria gamma di soluzioni ed essere così sempre più vicina al cliente.

Usare “Intelligenza nella pulizia” significa scegliere la soluzione più mirata e personalizzata per ogni situazione, identificando processi e macchinari ideali in funzione delle situazioni, dei vincoli di tempo e sicurezza, in base al risultato desiderato. Questa è la nuova proposta di ISC, coerente con la filosofia di un’impresa storica nel mondo della distribuzione di macchine per la pulizia professionale, ma proiettata in un futuro ricco di complessità.

La scelta di ISC di affiancare a Tennant, con cui l’azienda lavora da oltre 30 anni, altri importanti marchi come partner è stata colta con entusiasmo dal mercato e, dopo attente valutazioni per evitare sovrapposizioni, ISC ha risposto favorevolmente alla chiamata di due tra i migliori brand del settore: Fimap e Kärcher.

La collaborazione con Fimap nasce da una solida condivisione dei valori di gestione aziendale: la ferma convinzione della famiglia Ruffo e della famiglia Grosso della necessità di innovare seguendo i binari della sostenibilità ambientale, sociale e di governance. La gamma selezionata è pertanto focalizzata sulla linea Performance, dotata di Fimap Fleet Management.

Con Kärcher, la collaborazione è invece focalizzata sulle spazzatrici industriali, a completamento della gamma Tennant che ISC propone, con soddisfazione, in particolare ai clienti del mondo dell’industria pesante.

Grazie agli inserimenti delle soluzioni robotiche di SoftBank e ICE Cobotics per gli ambienti commerciali, sanitari e alberghieri, a fianco delle AMR Tennant per ambienti di più grandi dimensioni, all’adesione ad i-team e all’introduzione della tecnologia a vapore di Novaltec, oggi ISC riesce a dare risposte complete, puntuali e intelligenti in tutti i settori.

“Poter dire di essere stati scelti dalle migliori aziende del mercato e aver potuto a nostra volta decidere di lavorare con quelle più affini alle nostre caratteristiche è un grande riconoscimento del lavoro che abbiamo svolto in questi anni con coerenza e integrità, costruendo competenze tecniche e gestionali consolidate, e rafforzando il posizionamento di Specialisti nelle macchine per la pulizia industriale”. – dice Stefano Grosso, direttore generale ISC.

