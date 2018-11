Industria 4.0 & Pmi

Industria 4.0: un terreno ancora parzialmente inesplorato da molte piccole e medie imprese. Infatti, nonostante 8 PMI su 10 conoscano il tema e le opportunità ad esso correlate, solo il 18,6% delle aziende del nord è riuscito ad adottare vere soluzioni 4.0.

Il timore è che questo segnerà distintamente la linea di confine tra le aziende del passato, destinate a scomparire, e quelle del futuro, che influenzeranno i mercati nei prossimi anni.

Il nuovo piano per l’Industria 4.0 che continua, a livello concettuale, la politica di sviluppo industriale iniziata con il piano Calenda nel 2016 comporta due importanti novità. La prima è che il piano è rivolto principalmente alle piccole e medie imprese, che rappresentano il 98% del totale delle imprese italiane, modulando la detrazione fiscale, l’iper-ammortamento, in differenti scaglioni disegnati sulle capacità di crescita delle diverse piccole, medie e micro imprese.

Oggi le PMI potranno dunque mostrare meno diffidenza verso l’industria 4.0 che era vista come un qualcosa di irraggiungibile perché appannaggio esclusivo della grande impresa. La seconda novità è l’attenzione non solo agli asset tecnologici ma all’organizzazione con l’introduzione di incentivi per la digital trasformation dell’organizzazione e delle persone.

Di questo, e non solo, si parlerà a Milano il prossimo 20 Novembre nel convegno organizzato da Laboratorio Industry 4.0, in collaborazione con Fineco Bank (ore 16,30, Hotel Principe di Savoia).

L’incontro sarà condotto da Giovanni Anselmi – Co-Founder Laboratorio Industry 4.0.Stefano Valvason – Direttore Generale A.P.I., Gigi Gianola – Direttore Compagnia delle Opere e Claudio Provetti – Presidente Federazione CISQ racconteranno, dal loro osservatorio privilegiato, a che punto sono le PMI verso un immaginario percorso verso Industria 4.0.

Nel secondo modulo Luca Sancricca – Educational Manager Academy Laboratorio Industry 4.0 parlerà di Formazione Esperienziale in Fabbrica con Massimo Ballerio – Direttore IoT Elmec e Luca Cremona – Business Development Manager Industrial Solutions Gruppo Rold. Questi ultimi inoltre racconteranno come le loro aziende hanno affrontato l’evoluzione 4.0 diventandone anche importanti player.

Nel terzo modulo Alessandro Dragonetti – Co-Managing Partner – Head of Tax Bernoni Grant Thornton cercherà di fare chiarezza sul Bonus formazione e altri incentivi del Piano Industria 4.0 che il governo, pare, stia pesantemente rivisitando.

Concludendo Carlo Maria Scoccimarro di Fineco Private Banking parlerà di Fintech al servizio dell’imprenditore.