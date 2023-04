Importanti novità dal Consorzio Soligena

Il Consorzio Soligena quest’anno sarà presente alla fiera Pulire 2023 che si svolgerà a Milano dal 9 all’11 Maggio con delle novità di assoluto rilievo.

La prima novità è Time2Clean è la più avanzata piattaforma informatica che fornisce un nuovo metodo per il calcolo della produttività, procedure operative, formazione e consulenza per il mondo del Facility Management. Il tool di calcolo è l’aspetto innovativo del progetto, estremamente flessibile, personalizzabile e modular, in funzione delle procedure di lavoro e della complessità degli spazi si otterranno produttività precise e specifiche per ogni area. Sino ad oggi il calcolo della produttività si è basato su valori medi, Time2Clean vuole essere punto di riferimento nel mondo del Facility Management per progettisti aziende e Pubblica Amministrazione che sono alla ricerca di un servizio innovativo, che fornisca informazioni sempre aggiornate con le evoluzioni del mercato.

Sarà presentato, inoltre, un sistema di lavaggio a bassa temperatura, testato e validato dall’Università di Ferrara, che consente la riduzione della popolazione batterica e fungina e la rimozione dei virus impiegati nel test superiore al 99,9%. L’altro aspetto positivo è la riduzione del tempo impiegato per il ciclo di lavaggio (-40%) e del consumo energetico (-50%) che comportano ricadute positive in termini di ridotte emissioni di Co2, minore usura e stress per i tessuti che hanno una maggiore durabilità. Tutto questo è possibile grazie all’impiego di tre prodotti specifici, ma gli approfondimenti potranno essere spiegati in fiera. Sarà possibile anche prendere visione delle caratteristiche del carrello Kalibra, la prima macchina capace di controllare con estrema precisione i PPM di cloro durante la fase di diluizione. Il sistema è elettronico per garantire precisione e risultato finale costante nel tempo senza variazioni. Ci saranno altre novità che riguardano i prodotti a marchio Soligena che comprendono la linea Ecolabel, il prodotto Sani Clean a base di acido lattico. Il consorzio è a disposizione per condividere la sua filosofia e i vantaggi che ne derivano nel formalizzare accordi con il Gruppo. La pandemia ci lascia un messaggio chiaro, forte e inequivocabile: la salute è il futuro. E’ assolutamente necessario far crescere la cultura del pulito e dell’igiene ambientale ed è uno sforzo su cui, è auspicabile, dobbiamo convergere tutti quanti. Soligena è impegnata a dare il suo piccolo contributo grazie al know how e alle competenze acquisiti negli anni e che mette a disposizione dei propri clienti.

https://www.soligena.it/

ISSA Pulire padiglione 8 stand G08/F07