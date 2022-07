Il nuovo Configuratore Kubi Fun è operativo anche in 3D

L’ufficio tecnico di Falpi è da tempo impegnato nella creazione dei modelli 3D che consentono di generare, in tempo reale, il carrello scelto step by step e oggi può finalmente annunciare che il configuratore di carrelli Kubi Fun è operativo al 100%, anche in modalità 3D. La versione aggiornata del configuratore permette infatti di selezionare i componenti tra quelli disponibili e, contemporaneamente, visualizzare la creazione del carrello Kubi Fun in 3D, fino ad inviare la richiesta di preventivo o dell’ordine. Si amplia così il progetto di Falpi che consente al cliente di interagire al 100% con l’Azienda, in tempo reale e in totale autonomia, con uno scambio reciproco di informazioni, per un servizio sempre più completo.

Kubi Fun: più compatto di un Kubi Pro, più funzionale di un carrello a due secchi

Kubi Fun nasce dall’esigenza di avere un carrello con dimensioni ridotte, in grado di mantenere la modularità e le caratteristiche qualitative di un carrello Kubi. A differenza di un carrello a due secchi, è personalizzabile con componenti e accessori secondo le proprie esigenze. Inoltre, il sistema di lavaggio preimpregnato lo rende un prodotto in linea con gli attuali standard ambientali richiesti dai CAM.

I nuovi configuratori

Con i nuovi configuratori KubiPro, Kubi Fun e Soli presenti sul sito dell’Azienda, in costante aggiornamento, il Cliente potrà “creare” i carrelli che meglio si adattano alle proprie esigenze, aggiungendo o escludendo accessori e componenti, e sviluppando in real-time il modello 3D. Inoltre collegato al configuratore è stato sviluppato il calcolatore della Carbon FootPrint in grado di fornire i dati necessari al calcolo dell’impatto di Co2 del carrello appena configurato. Questa novità è stata presentata durante la fiera Issa Interclean Amsterdam 2022 e per potervi accedere bisogna essere in possesso di un account “pro” (info@falpi.com).