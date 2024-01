Ihs Sardegna: cresce e si rafforza con le sinergie della holding Navest

IHS Sardegna è parte integrante della Holding Navest e questo significa rafforzare la consapevolezza della crescita ottenuta negli anni e la credibilità ed i rapporti di fiducia instaurati con i clienti che sono ormai dei veri e propri partner.

Ma, soprattutto, genera una maggiore forza e presenza nei territori grazie alle economie di scala con le aziende che fanno parte della holding. In vista della stagione estiva i Resort ed i Villaggi vacanze della splendida isola sarda potranno quindi contare sul servizio offerto da Ihs per offrire un’accoglienza eccellente e curata ai propri ospiti, gestendo al meglio il fabbisogno delle risorse umane necessarie per ottenere elevati standard di cleaning, restore e porterage all’interno delle strutture.

Una presenza massiccia e capillare, con oltre mille collaboratori, che consente di soddisfare i fabbisogni lavorativi non soltanto in termini numerici ma anche qualitativi, in quanto si tratta di personale altamente formato e specializzato. Per informazioni generali e per ottenere una consulenza specifica e riservata, gli esperti Ihs sono a completa disposizione.

Basterà inviare una richiesta all’indirizzo sardegna@ihsspa.it e sarà realizzato un sopralluogo nella struttura per una pianificazione ad hoc ed in base alle singole esigenze e caratteristiche strutturali.