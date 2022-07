Igiene sicura in cucina con il digitale

Hagleitner offre un dispositivo di dosaggio digitale ad alta precisione per i detergenti concentrati, in particolare per la pulizia della cucina. Il nuovo prodotto, disponibile già fine giugno, renderà l’igiene in cucina più sostenibile e sicura, più calcolabile e trasparente.

Cinque detergenti altamente concentrati possono essere erogati da “integral 4PURE/MIX” sia puri che come soluzione pronta all’uso: sgrassatore, detergente per griglie, detersivo per piatti a mano, detergente per pavimenti della cucina e detergente disinfettante per cucina. Il dispositivo eroga con precisione: senza oscillazioni; allo stesso tempo invia dati in tempo reale sulla quantità erogata, sul livello di riempimento, sulla posizione e fabbisogno. Il dispenser può essere impostato e gestito non solo in loco, bensì anche tramite l’app.

Le analisi del portale web consentono di calcolare con precisione i consumi, rendendo l’igiene della cucina pianificabile e documentabile. Il dispositivo è anche considerato sicuro nell’utilizzo: il circuito del sistema si apre solo quando la cartuccia viene inserita nel dispenser – è escluso il contatto con il concentrato contenuto all’interno, secondo il produttore. Inoltre, un chip RFID riconosce quale dei cinque detergenti è quello giusto. I detergenti dell’ “integral 4PURE/MIX” sono altamente concentrati, per mantenere bassi i volumi di trasporto e stoccaggio e ridurre i costi. Ad esempio, una cartuccia da 1,3 litri con lo sgrassatore “ecosol GREASE” produce fino a 433 litri di soluzione pronta all’uso: in unità di misura da dieci chili, ciò significa che non sono necessarie 43 taniche di plastica che non devono essere prodotte, riempite, trasportate, immagazzinate o smaltite, spiega Hagleitner. Quindi: fino a 47,5 kg di plastica in meno, fino a 25 kg di emissioni di CO2 in meno per cartuccia.

Foto di Mathias Scheuringer

www.hagleitner.com