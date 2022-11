Idealservice con Claudit offre un servizio “su misura”

Idealservice ha adottato l’innovativo sistema informatico Claudit, un sistema per la digitalizzazione del servizio di pulizia e sanificazione, perfettamente aderente agli interventi di riforma del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Idealservice, da oltre 70 tra i leader nel settore del facility management e dei servizi ambientali, ha nel suo DNA la ricerca continua di soluzioni innovative, tecnologicamente avanzate, ma anche e soprattutto sostenibili per l’ambiente. Per dare risposta alle esigenze dei clienti in ambito sanitario ha adottato Claudit: vediamolo più da vicino.

Il sistema informatico Claudit

Claudit permette di semplificare il servizio con soluzioni tecnologiche diverse a seconda delle necessità dell’appalto e di condividere le informazioni in tempo reale, in un unico ambiente connesso e collaborativo anche da remoto. La piattaforma consente di creare l’anagrafica delle aree di lavoro sulle quali progettare l’esecuzione delle attività ordinarie e periodiche da assegnare agli operatori. Ogni programmazione individua la specifica dotazione di prodotti, materiali, attrezzature, macchine e DPI da assegnare al singolo operatore. La gestione dei piani di attività programmata sarà tracciata dagli stessi operatori che segnaleranno l’entrata e l’uscita dalle aree di lavoro. Così facendo saranno sempre disponibili report sulla programmazione delle operazioni, sulla assegnazione agli operatori (definendo così tempi e turni di lavoro) e sulle verifiche effettuate.

Il sistema consente di definire controlli specifici, locale per locale, sulla base delle peculiarità di ciascun’area. Ogni tipologia di locale dispone di un render personalizzabile sul quale è possibile visualizzare:

il dettaglio delle metodologie da utilizzare;

la composizione specifica dei locali;

le prestazioni richieste dal contratto;

la composizione dei controlli di risultato specifica per ciascuna prestazione prevista.

Il render è utile anche all’operatore che in ogni momento, attraverso il proprio dispositivo, potrà verificare le azioni richieste nel locale e la sequenza delle operazioni, nonché spuntare la conclusione dell’intervento. I controlli vengono quindi effettuati secondo delle check list specifiche per locale e concordate con il Cliente. Il controllore, interno (Responsabile Idealservice) o esterno (Referente Cliente o Terza Parte), può accedere al sistema e monitorare in qualsiasi momento il rispetto delle procedure previste secondo le indicazioni del Capitolato (campionamento e indicatori), l’appropriatezza delle dotazioni, l’idoneità dei macchinari utilizzati, la presenza dei piani di formazione e degli attestati.

I vantaggi

Un grande vantaggio del sistema Claudit è la capacità di aggiornare l’anagrafica dei locali giorno per giorno in base alle attività degli operatori. Dopo una verifica iniziale dei locali è infatti possibile modificare le informazioni su ogni singolo locale in base all’apertura o chiusura di stanze o aree, unire o dividere più locali, variarne la tipologia (es. da ambulatorio a deposito), modificarne l’arredamento evidenziando i punti sensibili da sanificare e controllare, ecc…Tutti i dati e i report ricavati da Claudit sono consultabili e scaricabili dai Referenti della Fondazione in base a livelli di accesso prestabiliti.

