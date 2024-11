i-walk: la nuova frontiera della pulizia autonoma in anteprima con ISC

ISC presenta i-walk di i-team, la nuova soluzione per la pulizia autonoma che combina la tecnologia robotica con la flessibilità e l’efficacia dell’iconica i-mop XL, già apprezzata dai professionisti del settore.

i-walk consente di dedicarsi ad altre attività mentre la macchina si occupa delle grandi superfici: pulisce fino a 300 metri quadrati, richiedendo un solo minuto di attenzione dell’operatore per la programmazione. i-walk offre vantaggi significativi per chi gestisce ampi spazi come corridoi, hall e sale d’aspetto. Per gli spazi con ingombri, basta sganciare i-mop per un utilizzo tradizionale e puntuale, raggiungendo anche i punti più difficili. Compatibile con tutti i modelli di i-mop XL prodotti dal 2014, i-walk permette l’upgrade dei macchinari già in uso.

Tecnologia e sostenibilità al servizio della pulizia autonoma

Grazie ai suoi sensori di distanza a ultrasuoni, LiDAR ad alta precisione, sensori di profondità e una tecnologia avanzata di evitamento degli ostacoli, i-walk è in grado di navigare autonomamente in sicurezza e in modo accurato, amplificando i benefici di i-mop: meno 70% di acqua e detergenti rispetto alle pulizie tradizionali, riduzione del tempo di lavoro e dei costi operativi rispetto alla pulizia meccanizzata.

Scoprilo in ISC

“La nostra missione è portare intelligenza nella pulizia: con i-walk possiamo unire le consolidate prestazioni di pulizia di I-Mop, l’impareggiabile flessibilità per gli spazi congestionati, con la tecnologia per la guida autonoma; insomma fondiamo il meglio dei due mondi senza stravolgere le modalità operative.” ha affermato Stefano Grosso, Amministratore delegato di ISC e membro attivo del team Afidamp sulle macchine autonome. “i-walk è senza dubbio la soluzione robotica di più facile implementazione presente sul mercato e rappresenta un passo in avanti verso un cleaning più efficiente, tecnologico e flessibile.”

i-walk è ora disponibile per dimostrazioni dal vivo. Per prenotare un appuntamento o avere maggiori informazioni, visitare il sito web di ISC o contattare il team dedicato.

marketing@iscsrl.com

www.iscsrl.com