I nuovi CA Atex di Comac: pulire in sicurezza

I nuovi CA Atex di Comac, certificati ATEX antideflagranti per Zona polveri 22, riducono al minimo il rischio di esplosioni in ambienti potenzialmente pericolosi.

Progettati per aspirare polveri che potrebbero presentare un basso rischio di esplosione, possono perciò essere utilizzati nell’aspirazione di polveri in ambienti come forni, aziende chimiche e farmaceutiche, mulini, magazzini per lo stoccaggio di cereali e pellet, aziende metallurgiche e miniere. E in generale, in tutti gli ambienti dove sono presenti polveri caricate elettrostaticamente.

Alcune caratteristiche aspiratori CA ATEX

Aspiratori molto silenziosi.

La buona mobilità offerta dalle ruote di grande diametro consente l’utilizzo dell’aspiratore in spazi ingombrati.

L’ampia superficie filtrante e la grande portata d’aria permettono di lavorare in presenza di grande quantità di polvere.

Il filtro ha una durata nel tempo al di sopra della media dovuta alla presenza del ciclone separatore e dall’ingresso tangenziale.

La possibilità di installare numerosi accessori rende questi aspirapolvere estremamente versatili e adatti quindi ad essere impiegati in numerose applicazioni.

Cono ciclone interno che protegge ulteriormente il filtro dalle polveri e dai detriti.

La configurazione speciale della turbina coassiale con motore a induzione offre lunga durabilità e non richiede manutenzione.

Supporto Turbina Intelligente per abbassare e staccare i serbatoi sollevando una comoda leva. Entrambi i serbatoi possono essere estratti facilmente, senza sforzo e agevolmente.

Filtro stellare antistatico in classe L di serie.

Bocchettone di aspirazione tangenziale che crea un vortice della polvere in entrata. Aiuta a mantenere il filtro pulito.

