“HYGIENE 4 CARE®”, VDM partner strategico di Papalini e Intra Chimica

“Hygiene 4 Care®”, uno dei progetti più rilevanti nella lotta contro le infezioni correlate all’assistenza (ICA) nato durante la pandemia di Covid-19 e sviluppato attraverso una collaborazione tra tre aziende chiave: VDM, Papalini e Intra Chimica.

L’origine della partnership

“La collaborazione nasce da un’esigenza comune di investire nella ricerca e nell’innovazione per migliorare le pratiche di sanificazione negli ambienti ospedalieri. Noi di Papalini avevamo l’obiettivo di sviluppare un progetto ambizioso, per creare un sistema di sanificazione avanzato che potesse garantire standard elevati e continui nel tempo. Abbiamo scelto pertanto partner a cui ci affidiamo da tempo e che fossero disponibili alla progettazione di soluzioni ad hoc e affidabili. La partnership con VDM, specialista nella produzione di attrezzature durevoli, di alta qualità costruttiva e all’avanguardia, è stata fondamentale per l’implementazione tecnica del protocollo, proprio grazie alla loro mentalità, sempre aperta ad accettare nuove sfide e ad investire per la realizzazione ex novo di soluzioni specifiche per determinate esigenze, in questo caso per lo standard Hygiene 4 Care®”, ha affermato Antonio Conti, Direttore Commerciale di Papalini Spa, azienda ideatrice del progetto.

“Si tratta di un protocollo che va oltre la semplice fornitura di prodotti, puntando invece alla creazione di un modello integrato di sanificazione. Intra Chimica ha fornito tutto il supporto necessario per lo sviluppo e la fornitura di prodotti chimici specifici”. Gaetano Virdone di Intra Chimica ha aggiunto: “Noi crediamo sempre nello sviluppo di nuove soluzioni che possano garantire la qualità della sanificazione. Per questo abbiamo abbracciato con entusiasmo la proposta di Papalini, a maggior ragione con un partner come VDM, che ha dimostrato di avere attrezzature particolarmente adatte alle esigenze di un ambiente ospedaliero”.

Obiettivi e risultati attesi

“Vogliamo offrire alle direzioni delle strutture ospedaliere un supporto concreto per la

lotta alle ICA e per migliorare la qualità della sanificazione negli ospedali attraverso l’applicazione di metodologie innovative e la scelta di prodotti specifici. Il protocollo Hygiene 4 Care® prevede l’adozione di un sistema complesso, frutto di oltre due anni di ricerca, che integra prodotti e tecnologie avanzate con sistemi di controllo per garantire la stabilità del servizio. Attualmente, il protocollo sta ottenendo buoni riscontri nei test condotti, e le prime gare in cui lo abbiamo inserito sono state avviate. Il feedback positivo da parte delle strutture ospedaliere a cui lo abbiamo presentato rappresenta un segnale incoraggiante per il futuro”, aggiunge Conti.

Un protocollo in evoluzione

“Hygiene 4 Care® non è solo un protocollo, ma un progetto in continua evoluzione. Grazie al sostegno di finanziamenti regionali per la ricerca e lo sviluppo, stiamo implementando tecnologie sempre più sofisticate, come l’intelligenza artificiale e algoritmi di controllo,

per rendere il sistema ancora più efficace e innovativo. La fiducia tra i partner e il continuo investimento in ricerca e innovazione garantiscono che questo progetto possa evolvere e adattarsi alle nuove sfide, contribuendo a migliorare la sicurezza e la qualità delle cure nei contesti sanitarii” conclude Conti.

