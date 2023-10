GSN Servizi: cleaning, manutenzione, logistica sanitaria

GSN Servizi srl è una società con base a Napoli e attiva in tutta Italia nell’ambito dell’Integrated Facility Management, la gestione e l’erogazione di servizi integrati rivolti agli immobili, al territorio e a supporto del sistema sanitario.

“E’ qui, spiega il socio Francesco Marrone, che GSN Servizi mette in campo tutta la sua esperienza nella sanificazione ospedaliera, così come per l’efficientamento della logistica farmaceutica, per la sicurezza delle strutture, delle procedure e delle persone. Il nostro servizio di logistica integrata ha come obiettivo il miglioramento della somministrazione del farmaco, dimostrando il ruolo cruciale delle imprese nel miglioramento della Sanità italiana, anche alla luce delle sfide che il Paese affronta nell’ambito del PNRR”.

Dalla manutenzione al cleaning passando per la logistica, GSN ha sviluppato un solido e diversificato know-how caratterizzato da un’attenzione a sostenibilità ambientale e innovazione. L’azienda sarà presente a Roma, il prossimo 26 e 27 ottobre, al XXII congresso FARE, per partecipare al dibattito sul procurement in ambito sanitario.

“Il Covid-19 ci ha resi tutti più consapevoli di quanto sia importante prendersi cura della sicurezza delle persone e della comunità, e GSN continuerà a farlo mettendo al centro tre aspetti fondamentali: le persone, la qualità e i risultati”, conclude Marrone.

L’azienda, in costante crescita nel mercato pubblico come in quello privato, dal 2021, fa parte del sistema Elite lanciato da Borsa Italiana.

gsnservizi.com