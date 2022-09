GREEN’R, le  soluzioni sostenibili di Christeyns

GREEN’R dà una risposta ai nuovi standard igienici ed ecologici con una vasta gamma performante. Grazie ad oltre 75 anni d’esperienza nella pulizia professionale, Christeyns mira ad una pulizia intelligente. I professionisti possono contare su prodotti di qualità e sistemi user-friendly.

I prodotti Christeyns con certificazione ecologica sono stati sottoposti a severi criteri di controllo e quindi la loro efficacia è uguale o addirittura superiore alle loro controparti classiche.

La gamma CHRISTEYNS GREEN’R offre più di 88 prodotti con marchio Ecolabel. I prodotti sono atossici, non danneggiano l’ambiente e riducono i rischi di allergia. Anche a bassi dosaggi i prodotti GREEN’R mostrano risultati impeccabili e massima efficienza risparmiando su acqua, costi di trasporto e imballaggio.

Igiene cucina Include prodotti per la pulizia professionale, l’igiene della cucina e lavaggio automatico delle stoviglie. I detersivi, sgrassanti e disincrostanti sono disponibili in diversi formati, concentrazioni e forme come solidi e spray. Garantendo risultati impeccabili.

Cura dei pavimenti I prodotti si concentrano sulla manutenzione e trattamento di diverse tipologie di pavimenti. Sono disponibili in diverse fragranze e varianti ecologiche, mentre una serie di prodotti per applicazioni specifiche garantiscono un pavimento sempre pulito e protetto.

Igiene superfici La gamma per la pulizia degli interni è composta da prodotti per diverse superfici e finalità. I detergenti sono disponibili in formule concentrate o pronte all’uso e sono accompagnati da sgrassanti, disincrostanti e cere.

Igiene bagni La gamma per la pulizia dei bagni propone prodotti per la pulizia quotidiana e periodica di servizi igienici e bagni. I prodotti sono forniti pronti all’uso e concentrate.

Tutte le gamme Christeyns di prodotti offrono alternative ecologiche e tradizionali.

