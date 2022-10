Green Care Professional: il nuovo sito web

Nel nuovo sito https://lnkd.in/dyFGxrv, Werner & Mertz racconta di come la pulizia professionale sia diventata finalmente sostenibile. Tanti clienti hanno deciso di condividere la propria esperienza e lo hanno fatto con video e interviste che li vedono protagonisti.

Le formule sostenibili, la storia del packaging riciclato, la provenienza delle materie prime sono alcuni degli argomenti che li hanno affascinati e convinti.



Dal sito si accede direttamente al Green Care Performance Calculator, lo strumento che calcola l’impronta ecologica dei detergenti usati per la pulizia di un edificio, un hotel, un ospedale… uno strumento facile da usare ma importante per misurare i progressi nel tempo.



Reinhard Schneider, proprietario di Werner & Mertz GmbH, afferma che il nuovo sito è un altro passo utile a traferire il nostro messaggio di sostenibilità integrale “Da più di trent’anni il marchio Green Care Professional è sinonimo di forza pulente e di ricerca appassionata, senza compromessi per una vera sostenibilità. L’interesse per questo approccio sta crescendo ovunque, anche nel settore della pulizia professionale e i clienti hanno sempre più bisogno di informazioni. Come pionieri dell’economia circolare, raccontiamo di una gamma che soddisfa proprio queste esigenze”.



Le storie di successo parlano di fatti, cifre e valide argomentazioni di chi ha scelto la sostenibilità come valore fondante della propria impresa. “Il nuovo sito Green Care Professional fa parte della nuova campagna di comunicazione che ha uno stile di comunicazione più nuovo e immediato”, afferma Thomas Ulbricht, capo della divisione Professional. “Continuiamo a rivolgerci a imprese e facility management e al mondo horeca. Ovviamente questo è solo un primo passo perché i contenuti sono in continua evoluzione!”.