GMG di Fimap: incredibile in ogni sfida

GMG di Fimap è una lavasciuga pavimenti progettata per superare le vostre aspettative nei settori più esigenti. Le due versioni di GMG – con spazzole a disco o spazzole cilindriche – sono disponibili nelle configurazioni Pro e Plus, e possono essere dotate di accessori aggiuntivi per soddisfare le proprie specifiche esigenze. È progettata per grandi ambienti dove sono richieste elevate prestazioni di pulizia ed elevata produttività, come grandi centri logistici, magazzini, parcheggi, stazioni ferroviarie, aeroporti e centri commerciali.

È potente

Aumenta la produttività, pulendo con maggiore potenza e il 30% più veloce rispetto a un modello convenzionale della stessa categoria

Pulisce rampe con pendenze fino al 20% in servizio a pieno carico

Ha la possibilità di installare batterie di diverso tecnologie, dalle batterie al piombo acido a quelle avanzate agli ioni di litio, che garantiscono fino a 10 ore di autonomia con una singola carica

Riduce il tempo necessario per le inversioni a U all’interno dei corridoi dei centri logistici, cambiando direzione con una manovra fluida

L’operatore ha un miglior controllo delle proprie attività fornito dal display touchscreen e dalla telecamera posteriore

Fornisce fino a 9 programmi di pulizia preimpostati in base alle diverse applicazioni

La ridotta manutenzione richiesta dai motori brushless fa risparmiare sui costi di esercizio

È facile

Riduce la formazione degli operatori, con video tutorial a bordo che mostrano come eseguire le comuni attività di funzionamento e manutenzione

Aumenta i tempi di attività, con un accesso facile e intuitivo alle principali funzionalità attraverso il sistema iD – Intelligent Drive

Migliora il controllo sui risultati di pulizia, con programmi di lavoro preimpostati e controlli del supervisore che garantiscono la corretta impostazione della macchina e l’utilizzo da parte dell’operatore

Consente una manutenzione facile e rapida con un design completamente accessibile

È ecologica

Riduce:

l’uso delle risorse , risparmiando acqua, chimica ed energia grazie alle tecnologie sostenibili Fimap

l’impatto ambientale, con un controllo costante della CO 2 prodotta

il consumo di acqua fino al 66% con la tecnologia FLR – Fimap Long Range, che permette di pulire più mq con la stessa quantità di risorse.