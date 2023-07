GeoClever Clean, gestisci l’azienda con pochi click

GeoClever Clean è il gestionale digitale altamente specializzato per le Imprese di pulizie. Semplice, intuitivo, modulare, può essere utilizzato da tutti i dipendenti e collaboratori da smartphone, tablet e PC con una semplice app.

Con pochi click permette di assegnare le attività a tutti i dipendenti, rilevare le presenze e il numero di ore lavorate, geolocalizzare il badge, elaborare documenti riassuntivi autogeneranti a fine mese, seguire la reddittività delle commesse e dei cantieri, modificare i calendari, ricevere allert per scadenze e promemoria, consultare le anagrafiche di clienti e fornitori, gestire i mezzi aziendali, il magazzino, il noleggio e la manutenzione dei macchinari, gestire ed assegnare la pulizia di camere ed appartamenti, monitorare il pest control, erogare la formazione ed espletare le procedure per la sicurezza sul lavoro e molto altro grazie ai suoi 50 moduli dedicati.

CRM, ERP e HR, tutto in un unico strumento

GeoClever è anche un CRM ed ERP completo che permette di avere l’azienda sempre a portata di un click e di avere traccia costante ed aggiornata dei rapporti con clienti e fornitori. Semplifica tutte le procedure e le comunicazioni con il personale, recapita tutti i documenti, i report, i cedolini, i CUD direttamente nella app senza dover più stampare nulla e senza più bisogno di firme sui documenti. Inoltre, segnala ogni variazione nell’ assegnazione delle attività con l’invio di un messaggio direttamente sull’account personale.

GeoClever è per tutti, semplice da utilizzare, non necessita di corsi di formazione ed è adatto a qualsiasi livello di operatività e competenza grazie anche alla semplice interfaccia che utilizza i codici colori per guidare la logica di approccio. Ciascun dipendente e collaboratore con il proprio account personale genera, attraverso dei click, i dati relativi alle attività svolte che confluiscono automaticamente in documenti riassuntivi, eliminando così il Data Entry e il collo di bottiglia di fine mese per la raccolta dei dati per l’elaborazione dei cedolini.

GeoClever non solo digitalizza la tua azienda ma ti permette di accedere ad una nuova concezione del lavoro e a nuovo sistema organizzativo più snello, semplice ed efficiente che ti permette di risparmiare tempo, risorse e denaro da subito. Permette un approccio graduale e semplificato alla digitalizzazione. Nel giro di 24 ore tutta l’azienda è in grado di utilizzare la app, senza bisogno di corsi, formazione o competenze pregresse e con l’assistenza a disposizione per qualsiasi domanda o richiesta.

Lo staff è a disposizione per una consulenza gratuita e per comporre con te l’assetto ideale per la tua azienda.

www.geoclever.it